Киноафиша Пиаф. Отражение

Спектакль Пиаф. Отражение

Музыкально-драматический спектакль «Эдит Пиаф. Отражение» в Измайлово

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который погружает зрителей в мир великой французской певицы Эдит Пиаф. «Эдит Пиаф. Отражение» — это не просто музыкальная драма, а глубокое исследование внутреннего мира артиста, его страхов и стремлений.

О чем спектакль?

Спектакль рассказывает о том, как зритель видит своего кумира и что на самом деле скрывается в зеркальном отражении. Это история о женщине, прошедшей сквозь любовь и одиночество, зависимость и силу воли. Эдит Пиаф вспоминает тех, кого потеряла, и ради кого жила, в борьбе за свои мечты и идеалы.

Тема любви и борьбы

Спектакль «Эдит Пиаф. Отражение» поднимает вечные темы любви и борьбы. Он заставляет зрителей задуматься о том, что действительно важно в жизни, и как любовь может стать как источником силы, так и причиной страданий.

В ролях

Главную роль исполняет талантливая актриса Дарья Бурлюкало, которая великолепно передает эмоциональную палитру образа Эдит Пиаф.

Режиссура

Режиссёр спектакля — Вера Зудина, известная своей способностью создавать яркие и запоминающиеся театральные образы.

Не упустите возможность увидеть это незабываемое представление, которое тронет ваши сердца и заставит задуматься о жизни и любви!

19 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:30 от 2000 ₽

