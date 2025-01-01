Спектакль Пиаф. Любовь не по нотам...

Моноспектакль «Эдит Пиаф» с Олесей Казанцевой

«Эдит Пиаф» — это проникновенная история о великой французской певице, чья жизнь была столь же яркой и драматичной, как и её песни. Эдит Пиаф, символ Парижа и души Франции середины XX века, воплощает в себе силу, страсть и трагизм, которые находили отражение в её музыке и судьбе. Спектакль рассказывает о её любви, потерях, и обо всех тех, кому она щедро дарила своё огромное сердце.

Постановочная группа

Актриса : Олеся Казанцева

: Олеся Казанцева Постановка, инсценировка, пространство : Александр Баргман

: Александр Баргман Автор костюма : Ника Велегжанинова

: Ника Велегжанинова Автор аранжировок : Максим Мисютин

: Максим Мисютин Режиссёр по пластике : Алина Михайлова

: Алина Михайлова Художник по свету: Татьяна Бершауэр

Оформление и атмосфера

Создатели спектакля стремятся передать атмосферу Франции времён Пиаф, погружая зрителей в мир её песен, которые звучат на сцене благодаря аранжировкам Максима Мисютина. Особую эмоциональность спектаклю придают костюмы от Ники Велегжаниновой и пластика движений под руководством Алины Михайловой, которые подчёркивают внутреннюю сложность образа великой певицы. Татьяна Бершауэр создает световое пространство, которое позволяет глубже проникнуть в эмоциональный мир спектакля.

Почему стоит увидеть?

«Эдит Пиаф» — это не просто спектакль, а возможность окунуться в жизнь женщины, чья судьба и голос стали легендой. Это история маленькой Эдит, подарившей миру свои боль и любовь, свою силу и слабость, отразившихся в её музыке. Спектакль с Олесей Казанцевой — это признание в любви самой Пиаф, её Франции и её времени.