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Пиаф. Любовь не по нотам...
Киноафиша Пиаф. Любовь не по нотам...

Спектакль Пиаф. Любовь не по нотам...

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Эдит Пиаф» с Олесей Казанцевой

«Эдит Пиаф» — это проникновенная история о великой французской певице, чья жизнь была столь же яркой и драматичной, как и её песни. Эдит Пиаф, символ Парижа и души Франции середины XX века, воплощает в себе силу, страсть и трагизм, которые находили отражение в её музыке и судьбе. Спектакль рассказывает о её любви, потерях, и обо всех тех, кому она щедро дарила своё огромное сердце.

Постановочная группа

  • Актриса: Олеся Казанцева
  • Постановка, инсценировка, пространство: Александр Баргман
  • Автор костюма: Ника Велегжанинова
  • Автор аранжировок: Максим Мисютин
  • Режиссёр по пластике: Алина Михайлова
  • Художник по свету: Татьяна Бершауэр

Оформление и атмосфера

Создатели спектакля стремятся передать атмосферу Франции времён Пиаф, погружая зрителей в мир её песен, которые звучат на сцене благодаря аранжировкам Максима Мисютина. Особую эмоциональность спектаклю придают костюмы от Ники Велегжаниновой и пластика движений под руководством Алины Михайловой, которые подчёркивают внутреннюю сложность образа великой певицы. Татьяна Бершауэр создает световое пространство, которое позволяет глубже проникнуть в эмоциональный мир спектакля.

Почему стоит увидеть?

«Эдит Пиаф» — это не просто спектакль, а возможность окунуться в жизнь женщины, чья судьба и голос стали легендой. Это история маленькой Эдит, подарившей миру свои боль и любовь, свою силу и слабость, отразившихся в её музыке. Спектакль с Олесей Казанцевой — это признание в любви самой Пиаф, её Франции и её времени.

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Олеся Казанцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

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