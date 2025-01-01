Меню
П.И. Чайковский. Концерт №1. С.В. Рахманинов. Концерт №2
О концерте/спектакле

Вечер музыки Чайковского и Рахманинова в Московской консерватории

Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчинa приглашает вас на незабываемый концерт. В качестве солиста выступит известный пианист Филипп Руденко.

Программа вечера

В программе — великие произведения русской классики:

  • П. И. Чайковский — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор
  • С. В. Рахманинов — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор

Шедевры на сцене

Музыка Чайковского и Рахманинова — ярчайшие произведения русской композиторской школы, которые всегда вдохновляют зрителей. 5 октября в Большом зале Консерватории прозвучат эти избранные шедевры.

Концерт № 1 П. И. Чайковского считается началом новой эпохи в музыкальном искусстве и один из самых исполняемых концертов композитора. Характерной особенностью этого произведения является гармоничное взаимодействие оркестра и солиста, которые иногда соперничают, а иногда поддерживают друг друга.

Творчество Рахманинова

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром занимает особое место в творчестве Сергея Рахманинова. Он стал одним из его самых популярных произведений благодаря высокой художественной ценности и выразительности. Мелодия, гармония и инструментовка второго концерта предвосхитили дальнейшее развитие музыки Рахманинова и стали определяющими для целой эпохи.

Не упустите возможность насладиться великими произведениями в исполнении талантливых музыкантов. Это будет вечер истинного музыкального вдохновения.

5 октября
5 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
