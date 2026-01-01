Спектакль П.И. Чайковский. «Евгений Онегин»

На сцене Большого зала Новосибирской консерватории силами студентов вокального факультета состоится постановка оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Это событие приурочено к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
«Евгений Онегин» рассказывает историю о любви, дружбе, предательстве и о счастье, которое «было так возможно, так близко». Главные герои оперы – Евгений Онегин, молодой дворянин, ведущий праздный образ жизни, и Татьяна Ларина, мечтательная девушка, решившаяся открыть свои чувства. Их судьбы переплетаются через множество испытаний, приводя к глубоким эмоциональным переживаниям.
Гениальная музыка Петра Ильича Чайковского в лирических сценах тонко передает все оттенки эмоций – страсть, надежду, радость и безысходность. В этой постановке участвуют:
Художественный руководитель и режиссёр – заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, доцент Вячеслав Стародубцев. Режиссёр-постановщик – Игорь Бондаренко, дирижёр-постановщик – Александр Новиков, концертмейстер – Екатерина Мисюра.
«Евгений Онегин» является пушкинской «энциклопедией русской жизни» и непревзойденным шедевром Чайковского в истории русской музыкальной культуры.