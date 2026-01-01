Спектакль П.И. Чайковский. «Евгений Онегин»

Опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в Новосибирской консерватории им. Глинки

На сцене Большого зала Новосибирской консерватории силами студентов вокального факультета состоится постановка оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Это событие приурочено к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Сюжет

«Евгений Онегин» рассказывает историю о любви, дружбе, предательстве и о счастье, которое «было так возможно, так близко». Главные герои оперы – Евгений Онегин, молодой дворянин, ведущий праздный образ жизни, и Татьяна Ларина, мечтательная девушка, решившаяся открыть свои чувства. Их судьбы переплетаются через множество испытаний, приводя к глубоким эмоциональным переживаниям.

Музыка и исполнители

Гениальная музыка Петра Ильича Чайковского в лирических сценах тонко передает все оттенки эмоций – страсть, надежду, радость и безысходность. В этой постановке участвуют:

Онегин: Надмит Надмитов, Айдыс Чулдум-оол

Татьяна: Татьяна Корытник, Алексия Ильичева

Татьяна Корытник, Алексия Ильичева Няня: Людмила Еськина

Ротный: Евгений Гучук

Евгений Гучук Зарецкий: Кирилл Просоленко

Ленский: Николай Маланов, Мунко Батумункуев

Николай Маланов, Мунко Батумункуев Ольга: Уянга Гантумур, Полина Дмитриева

Ольга: Уянга Гантумур, Полина Дмитриева

Дарья Костомарова, Анастасия Параскивопуло Трике, Гильо: Наум Филиппов

Хор студентов: вокального факультета НГК им. М.И. Глинки

Режиссура и дирижирование

Художественный руководитель и режиссёр – заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, доцент Вячеслав Стародубцев. Режиссёр-постановщик – Игорь Бондаренко, дирижёр-постановщик – Александр Новиков, концертмейстер – Екатерина Мисюра.

Значимость оперы

«Евгений Онегин» является пушкинской «энциклопедией русской жизни» и непревзойденным шедевром Чайковского в истории русской музыкальной культуры. Не упустите возможность насладиться этим произведением!