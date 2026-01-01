Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте
Киноафиша
Phase
Phase
6+
живая музыка
Возраст
6+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Phase
Помощь с билетами
В других городах
Апрель
26 апреля
воскресенье
19:00
Мальтийская капелла
Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д
Купить билеты
В ближайшие дни
16+
Русский рок
Калинов мост
17 апреля в 20:00
Космонавт
от 1300 ₽
6+
Классическая музыка
Пять вечеров из жизни Моцарта. Вечер 4
26 февраля в 19:00
Дом Кочневой
от 1200 ₽
18+
Рок
GorillaGun
4 апреля в 19:00
Action Club
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667