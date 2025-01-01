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Pharaoh
Киноафиша Pharaoh

Pharaoh

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тур Pharaoh по России 2025: Не пропустите уникальный концерт!

Pharaoh – это не просто имя, а целая эпоха в мире современного рэпа. Ярчайший представитель новой школы, возникшей в середине десятых, он стал символом, на котором выросло новое поколение исполнителей.

Путь Pharaoh к успеху

Начав свою карьеру с «мемных» клипов и необычного звучания, Pharaoh пережил немало взлетов и падений. Однако его талант и упорство позволили ему преодолеть волны критики и занять заслуженное место в зале славы российского рэпа. Его достижения подтверждаются миллионами прослушиваний и многотысячными концертами.

Pharaoh известен своими совместными проектами с такими артистами, как ЛСП, Ghostemane, Скриптонит, Mnogoznaal и даже Светлана Лобода. Эти коллаборации позволили ему расширить свою аудиторию и укрепить позиции в музыкальной индустрии.

Почему стоит посетить концерт?

Концерты Pharaoh – это не просто музыкальные выступления, а настоящие шоу, которые решительно меняют представление о рэпе. Уникальная подача, яркие визуальные эффекты и невероятная энергетика делают его выступления незабываемыми.

Не упустите возможность увидеть Pharaoh вживую! Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым впечатлениям на его концертах по всей России.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 14 сентября
Уфа-арена Уфа, Ленина, 114
20:00 от 2600 ₽
Челябинск, 16 сентября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
20:00 от 2200 ₽
Екатеринбург, 18 сентября
ДИВС Екатеринбург, Олимпийская наб., 3
20:00 от 2500 ₽
Пермь, 20 сентября
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
20:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 5 октября
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
20:00 от 2200 ₽
Нижний Новгород, 29 ноября
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Pharaoh Pharaoh Pharaoh Pharaoh Pharaoh

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