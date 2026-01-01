Pharaoh. Концерт в Красноярске

Концерт рэп-исполнителя Фараона в Гранд Холле Сибирь

В Гранд Холле Сибирь пройдет масштабный концерт рэп-исполнителя PHARAOH в рамках его тура «10:13». Этот тур стал настоящим событием для поклонников, собрав более 50 тысяч зрителей по всей стране.

Энергия и поражающая мощь

Шоу, подготовленное PHARAOH, обещает быть насыщенным и динамичным. Артист известен своими мощными выступлениями и атмосферными сетами, которые запоминаются надолго. Каждое выступление вокруг него окружено особой энергетикой, что делает концерты не просто частью гастрольного графика, а настоящим праздником для поклонников.

Статус артиста

Тур «10:13» прочно закрепил за PHARAOH статус высококлассного исполнителя, способного заполнять крупнейшие площадки страны. Его музыка находит отклик у многих, а уникальный стиль исполнения продолжает привлекать новую аудиторию.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу и насладиться живой музыкой от одного из самых ярких представителей современной рэп-сцены!