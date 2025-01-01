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Петя и волк
Билеты от 400₽
Киноафиша Петя и волк

Спектакль Петя и волк

Постановка
Театр им. Ермоловой 0+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка для юных зрителей

Театр Ермоловой приглашает юных зрителей на увлекательное путешествие по страницам легендарной музыкальной сказки Сергея Прокофьева. В этой постановке вживую прозвучит одна из самых известных произведений композитора, которое раскрывает чудесный мир музыки и волшебных персонажей.

Сказка, оживающая на сцене

С каждым новым спектаклем ведущий — известный актёр театра и кино — будет вводить зрителей в мир Прокофьева, где каждый персонаж представлен музыкальным инструментом. Птица станет флейтой, кошка — кларнетом, а сам Волк обретёт мощный звучащий характер в оркестровом сопровождении. В этой уникальной интерпретации сказка, адресованная изначально детям, обретает новые грани и для взрослых.

Музыка как проводник в волшебный мир

Каждое выступление станет живым процессом, где музыканты оркестра Олега Меньшикова и ведущий в роли рассказчика погружают зрителей в магическую атмосферу сказки. Петя, как всегда, выходит за порог дома, а Волк отправляется ему навстречу, чтобы встретить его на пути через приключения и судьбоносные встречи.

Современный взгляд на классическую сказку

Режиссёр Карина Бесолти отметила: «Мы хотим найти в „Пете и волке“ связь с современностью, понять, как изменились стратегии „слушания“ музыки сегодня и как информационные технологии трансформируют восприятие подростков. Также нам интересно, каким должен быть современный сценический сторителлинг».

Каждое представление будет уникальным, предоставляя зрителям возможность стать частью волшебного путешествия, где музыка Прокофьева будет не только сопровождать, но и диктовать ход событий.

Режиссер
Карина Бесолти
В ролях
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Анна Воркуева
Наталья Горбас
Филипп Ершов
Антон Колесников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
13:00 от 400 ₽
26 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
13:00 от 400 ₽

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