Спектакль Петя и волк

Музыкальная сказка для юных зрителей

Театр Ермоловой приглашает юных зрителей на увлекательное путешествие по страницам легендарной музыкальной сказки Сергея Прокофьева. В этой постановке вживую прозвучит одна из самых известных произведений композитора, которое раскрывает чудесный мир музыки и волшебных персонажей.

Сказка, оживающая на сцене

С каждым новым спектаклем ведущий — известный актёр театра и кино — будет вводить зрителей в мир Прокофьева, где каждый персонаж представлен музыкальным инструментом. Птица станет флейтой, кошка — кларнетом, а сам Волк обретёт мощный звучащий характер в оркестровом сопровождении. В этой уникальной интерпретации сказка, адресованная изначально детям, обретает новые грани и для взрослых.

Музыка как проводник в волшебный мир

Каждое выступление станет живым процессом, где музыканты оркестра Олега Меньшикова и ведущий в роли рассказчика погружают зрителей в магическую атмосферу сказки. Петя, как всегда, выходит за порог дома, а Волк отправляется ему навстречу, чтобы встретить его на пути через приключения и судьбоносные встречи.

Современный взгляд на классическую сказку

Режиссёр Карина Бесолти отметила: «Мы хотим найти в „Пете и волке“ связь с современностью, понять, как изменились стратегии „слушания“ музыки сегодня и как информационные технологии трансформируют восприятие подростков. Также нам интересно, каким должен быть современный сценический сторителлинг».

Каждое представление будет уникальным, предоставляя зрителям возможность стать частью волшебного путешествия, где музыка Прокофьева будет не только сопровождать, но и диктовать ход событий.