Петя и волк
Киноафиша Петя и волк

Спектакль Петя и волк

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Интерактивный концерт для детей «Петя и Волк»

Музыка: Эдуард Кипрский (фортепиано), Александр Широков (скрипка), Серафима Верхолат (саксофон)
Художник по песочной анимации: Оксана Чунчукова

Волшебный мир музыки для детей

Интерактивный концерт «Петя и волк» — это часть цикла «Музыкальные инструменты в сказочной стране Пикколо», который поможет маленьким зрителям сделать первые шаги в мир музыки. Мероприятие создано для того, чтобы познакомить детей с классическими музыкальными инструментами, развить их музыкальный слух и поддержать их творческие способности.

Особенности концерта

Под руководством Ольги Пикколо, режиссёра и музыкального психолога, дети не только слушают увлекательную музыкальную сказку, но и активно принимают участие в спектакле. На сцене вместе с музыкантами оркестра Мариинского театра малыши смогут танцевать, пробовать играть на музыкальных инструментах и узнавать их секреты. А после концерта у детей будет уникальная возможность подойти к каждому инструменту и самостоятельно на нём поиграть.

Формат и атмосфера

Мероприятие проходит в непринуждённой и игровой атмосфере, где детям уделяется максимум внимания. Малыши сидят на первых рядах на удобных маленьких стульчиках, а родители находятся за ними, наслаждаясь концертом вместе с детьми.

Волшебство анимации и музыки

Сопровождать музыкальные номера будет песочная анимация от Оксаны Чунчуковой, что добавит сказочной атмосферы и сделает концерт ещё более увлекательным.

Режиссер
Ольга Пикколо
Исполнители
Ольга Пикколо
Оксана Чунчукова
Эдуард Кипрский
Александр Широков
Серафима Верхолат

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
12:00 14:00

