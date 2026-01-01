Музыка Прокофьева и сказочные приключения в рамках абонемента «Любимые сказки»

Добро пожаловать в мир сказки! Абонемент «Любимые сказки» с симфоническим оркестром, чтецом и живыми песочными картинами открывается программой «Петя и волк», созданной гениальным композитором Сергеем Прокофьевым.

Эта музыкальная постановка, инициированная Наталией Сац, увлекательно знакомит детей с оркестровыми инструментами. Каждый герой сказки имеет свой голос: например, Кошка звучит как кларнет, Птичка — как флейта, а Дедушка — как фагот. Главные мотивы мелодии Пети помимо прочего исполняются на скрипках, в то время как образ Волка олицетворяет трио валторн.

Приключения героев расскажет чтец Лариса Кудрина, а песочные иллюстрации создаст художник Лилия Таирова. Под руководством дирижёра Сергея Федосеева этот веселый и познавательный концерт станет настоящим праздником для слушателей всех возрастов!

Участники спектакля:

Дирижёр: Сергей Федосеев

Чтец: Лариса Кудрина

Песочная анимация: Лилия Таирова

Спектакль проходит без антракта.