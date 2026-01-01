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Петя и волк
Киноафиша Петя и волк

Петя и волк

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка Прокофьева и сказочные приключения в рамках абонемента «Любимые сказки»

Добро пожаловать в мир сказки! Абонемент «Любимые сказки» с симфоническим оркестром, чтецом и живыми песочными картинами открывается программой «Петя и волк», созданной гениальным композитором Сергеем Прокофьевым.

Эта музыкальная постановка, инициированная Наталией Сац, увлекательно знакомит детей с оркестровыми инструментами. Каждый герой сказки имеет свой голос: например, Кошка звучит как кларнет, Птичка — как флейта, а Дедушка — как фагот. Главные мотивы мелодии Пети помимо прочего исполняются на скрипках, в то время как образ Волка олицетворяет трио валторн.

Приключения героев расскажет чтец Лариса Кудрина, а песочные иллюстрации создаст художник Лилия Таирова. Под руководством дирижёра Сергея Федосеева этот веселый и познавательный концерт станет настоящим праздником для слушателей всех возрастов!

Участники спектакля:

  • Дирижёр: Сергей Федосеев
  • Чтец: Лариса Кудрина
  • Песочная анимация: Лилия Таирова

Спектакль проходит без антракта.

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В других городах
Октябрь
11 октября воскресенье
13:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41

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