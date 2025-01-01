Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Петя и волк
Киноафиша Петя и волк

Петя и волк

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Концерт для самых маленьких: Симфоническая сказка "Петя и волк"

В рамках абонемента «Для самых маленьких» состоится уникальный концерт – симфоническая сказка «Петя и волк» Сергея Прокофьева. Это произведение было написано весной 1936 года и с тех пор завоевало сердца юных слушателей по всему миру.

История создания

Идея создать сказку пришла к Прокофьеву благодаря Наталии Сац, главному режиссеру Центрального детского театра, которая посвятила свою жизнь искусству для детей. Цель произведения – познакомить малышей с музыкальными инструментами симфонического оркестра.

Музыкальные роли

В «Петя и волк» каждый персонаж имеет своего музыкального представителя: птичка – флейта, волк – валторны, а Петю озвучивает струнный квартет. Такое решение позволяет детям легко воспринимать музыку и приобщаться к серьёзным музыкальным произведениям в радостной и понятной форме.

Программа концерта

Кубанский симфонический оркестр под руководством главного дирижёра Дениса Ивенского исполнил это произведение более тридцати лет назад, и оно продолжает своё путешествие по планете, вдохновляя юных зрителей на любовь и понимание музыки. Концерт ведет музыковед, заслуженный деятель искусств Кубани Нина Магдалиц, которая с удовольствием познакомит маленьких слушателей с волшебным миром музыки Прокофьева.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемое музыкальное приключение!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 15 марта
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
12:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Найк Борзов
16+
Рок Инди
Найк Борзов
26 августа в 20:00 Творческая площадка «Порт 219»
от 2700 ₽
День музыки. Гитара
12+
Классическая музыка
День музыки. Гитара
5 октября в 19:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 500 ₽
Конкурс артистов балета «Арабеск»
6+
Классическая музыка
Конкурс артистов балета «Арабеск»
23 ноября в 12:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше