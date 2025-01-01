Концерт для самых маленьких: Симфоническая сказка "Петя и волк"

В рамках абонемента «Для самых маленьких» состоится уникальный концерт – симфоническая сказка «Петя и волк» Сергея Прокофьева. Это произведение было написано весной 1936 года и с тех пор завоевало сердца юных слушателей по всему миру.

История создания

Идея создать сказку пришла к Прокофьеву благодаря Наталии Сац, главному режиссеру Центрального детского театра, которая посвятила свою жизнь искусству для детей. Цель произведения – познакомить малышей с музыкальными инструментами симфонического оркестра.

Музыкальные роли

В «Петя и волк» каждый персонаж имеет своего музыкального представителя: птичка – флейта, волк – валторны, а Петю озвучивает струнный квартет. Такое решение позволяет детям легко воспринимать музыку и приобщаться к серьёзным музыкальным произведениям в радостной и понятной форме.

Программа концерта

Кубанский симфонический оркестр под руководством главного дирижёра Дениса Ивенского исполнил это произведение более тридцати лет назад, и оно продолжает своё путешествие по планете, вдохновляя юных зрителей на любовь и понимание музыки. Концерт ведет музыковед, заслуженный деятель искусств Кубани Нина Магдалиц, которая с удовольствием познакомит маленьких слушателей с волшебным миром музыки Прокофьева.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемое музыкальное приключение!