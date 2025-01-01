Музыкальное путешествие в мир сказок: «Петя и Волк» и «Чиполино»

«Петя и Волк» – это не просто симфоническая сказка, а произведение, созданное с особым умыслом. Композитор Сергей Прокофьев задумал его как способ познакомить детей с инструментами оркестра. Эта идея родилась в ответ на просьбу знаменитого режиссера Наталии Сац, которая заметила, что детям сложно воспринимать музыку без визуального сопровождения. Она предложила создать новые симфонические сказки, где музыка будет сопровождаться словами, помогающими юным слушателям ориентироваться в мире звуков.

Сказка «Петя и Волк» впервые была представлена весной 1936 года. Примечательно, что помимо музыки, Прокофьев сам написал и текст. На предстоящем концерте в Соборной палате история о том, как пионер Петя поймал Волка, прозвучит в исполнении квинтета духовых инструментов, рояля и чтеца.

Звуки, оживляющие персонажей

Каждому инструменту будет отдана своя роль: виртуозная флейта озвучит Птичку, неповоротливый гобой – Утку, а грациозный кларнет станет голосом Кошки. Дедушку сыграет ворчливый фагот, Волка представит тревожный и темный мотив валторны, а выстрелы Охотников будут звучать как бой барабана.

Следующий этап: сказка «Чиполино»

Во второй половине концерта зрители перенесутся в мир другой сказки – «Чиполино» с музыкой Карена Хачатуряна, исполненной на рояле в 4 руки. Герои этих сказок – Сергея Прокофьева и Джанни Родари – оживут в красочных и выразительных иллюстрациях из песка. За песочным столом будет работать талантливый иллюстратор и мастер песочной анимации международного уровня Лилия Чистина.

Ведущий вечера

Рассказчиком-путеводителем во время музыкального путешествия станет актер драматического театра и кино Сергей Степанов.

Исполнители

Квинтет деревянных духовых инструментов «АРТСКАЗКА»

Актер театра и кино Сергей Степанов (художественное слово)

Лауреат международных конкурсов Елена Эндеберя (фортепиано)

Лауреат международных конкурсов Лилия Чистина (песочная анимация)

Программа