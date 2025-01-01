Спектакль Петя и волк. Спектакль с песочной анимацией

Музыкальная сказка с песочной анимацией от Ольги Пикколо

Приглашаем вас на удивительное музыкальное путешествие в мир сказок! Автор и ведущая — Ольга Пикколо, в сотрудничестве с художником студии песочной анимации Оксаной Чунчуковой, композитором Эдуардом Кипрским (фортепиано), музыкантом Александром Широковым (скрипка) и Серафимой Верхолат (саксофон), представят уникальный спектакль.

Симфоническая сказка «Петя и волк»

В спектакле звучит знаменитая симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк», которая является одним из самых исполняемых музыкальных произведений в мире. Но в этот раз сказка будет представлена в камерном формате. Уникальная аранжировка, созданная композитором Алексеем Крашенинниковым, включает в себя необычный состав инструментов: скрипку, саксофон и рояль. Каждый из инструментов ярко и характерно изображает героев сказки, а чтец озвучивает события, погружая зрителей в яркий мир музыки и образов.

Музыка песочных сказок

«Музыка песочных сказок» — это цикл интерактивных спектаклей, который сочетает живое музыкальное исполнение, актёрское чтение и живопись песком. Режиссёр, музыковед и актриса Ольга Пикколо создаёт увлекательные сюжеты, основанные как на известных произведениях таких авторов как Пушкин, Гофман, Экзюпери, Шекспир, Метерлинк, так и на оригинальных историях о композиторах и детских поисках счастья.

Визуальная красота исполнения

В спектаклях звучат шедевры классической музыки, исполняемые на разнообразных музыкальных инструментах, включая японские и старинные инструменты, а также инструменты народных и симфонических оркестров. Художник песочной анимации каждый раз рисует в определённой стилистике, используя как монохромный, так и цветной песок, а также элементы теневого театра и оригами.

Незабываемое впечатление для всей семьи

Благодаря сюжетному и стилистическому разнообразию музыки, инструментовки и визуального ряда, авторский цикл Ольги Пикколо «Музыка песочных сказок» станет незабываемым впечатлением не только для детей, но и для их родителей. Продолжительность спектаклей составляет 35-45 минут.