Петя и волк. Сказка для детей
Петя и волк. Сказка для детей

Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О концерте

Сказки в музыке: концерт для детей от Уральского молодёжного симфонического оркестра

Уральский молодёжный симфонический оркестр (УМСО) представит на Главной сцене Концертного центра «Сириус» сказочную программу в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус – Роза Хутор». Дирижировать будет Дмитрий Филатов, а читать текст будет Марина Принц.

УМСО был создан в 2006 году как академия подготовки оркестровых кадров и за годы своего существования стал одним из заметных молодёжных оркестров России. Коллектив активно участвует в крупных международных фестивалях и сотрудничал с такими известными музыкантами, как Владимир Федосеев, Наталия Гутман и Денис Мацуев.

Музыка, которая завораживает

Что может увлечь ребёнка сильнее, чем сказка? На концерте юные слушатели встретят самых ярких персонажей русской музыкальной фантазии: Бабу Ягу, Кикимору, Кащейя и, конечно, храброго пионера Петю. Он не только не испугался волка, но также поможет детям понять, как устроен симфонический оркестр.

«Петя и волк» Прокофьева стал для многих незабываемым знакомством с большой музыкой. Этот концерт будет интересен не только детям, но и взрослым. По мере звучания произведений, слушатели смогут услышать, как оживают сказочные образы у композиторов разных поколений — от Мусоргского и Лядова до современного уральского автора Сергея Сиротина.

Программа концерта

  • Сергей Прокофьев (1891–1953): Симфоническая сказка для детей «Петя и Волк», op. 67
  • Модест Мусоргский (1839–1881): «Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)» из цикла «Картинки выставки»
  • Сергей Сиротин (1941–2014): «Заколдованный лес» из симфонической сюиты «Бабушкины сказки»
  • Анатолий Лядов (1855–1914): Симфоническая картина «Кикимора», ор. 63
  • Сергей Сиротин (1941–2014): «Ковер-самолёт» из симфонической сюиты «Бабушкины сказки»
  • Игорь Стравинский (1882–1971): «Поганый пляс Кащеева царства» из балета «Жар-птица»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Июнь
21 июня воскресенье
12:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 1650 ₽

