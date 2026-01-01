Петя и волк. Сказка для детей

Уральский молодёжный симфонический оркестр (УМСО) представит на Главной сцене Концертного центра «Сириус» сказочную программу в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус – Роза Хутор». Дирижировать будет Дмитрий Филатов, а читать текст будет Марина Принц.
УМСО был создан в 2006 году как академия подготовки оркестровых кадров и за годы своего существования стал одним из заметных молодёжных оркестров России. Коллектив активно участвует в крупных международных фестивалях и сотрудничал с такими известными музыкантами, как Владимир Федосеев, Наталия Гутман и Денис Мацуев.
Что может увлечь ребёнка сильнее, чем сказка? На концерте юные слушатели встретят самых ярких персонажей русской музыкальной фантазии: Бабу Ягу, Кикимору, Кащейя и, конечно, храброго пионера Петю. Он не только не испугался волка, но также поможет детям понять, как устроен симфонический оркестр.
«Петя и волк» Прокофьева стал для многих незабываемым знакомством с большой музыкой. Этот концерт будет интересен не только детям, но и взрослым. По мере звучания произведений, слушатели смогут услышать, как оживают сказочные образы у композиторов разных поколений — от Мусоргского и Лядова до современного уральского автора Сергея Сиротина.
