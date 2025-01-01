Спектакль Петушки

Современный взгляд на культовый сюжет советского постмодерна

Вместо одного героя, путешествующего из Москвы в Петушки, зритель встречает пятерых незнакомцев, оказавшихся в зале ожидания Курского вокзала. Их ожидание электрички становится эмоциональным экспериментом, где искренность и эмпатия помогают обретать счастье.

Гимн эмпатии

Савва Савельев отмечает: «Этот спектакль — наш способ исследовать хрупкость и силу человеческих связей. Это громкий шёпот о том, как тепло одиночества может согреть целую комнату».

Музыкальная глубина

Саундтрек спектакля создан группой «Бомба-Октябрь». Василий Михайлов описывает альбом «Мой Милый Макабр», песни из которого вошли в постановку, как «авангардное путешествие по лабиринтам страхов и надежд».

Петушки — это не место, а состояние души, где каждое слово и каждая мелодия наполняют ожидание смыслом.