Петушки
Билеты от 3000₽
Киноафиша Петушки

Спектакль Петушки

Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Современный взгляд на культовый сюжет советского постмодерна

Вместо одного героя, путешествующего из Москвы в Петушки, зритель встречает пятерых незнакомцев, оказавшихся в зале ожидания Курского вокзала. Их ожидание электрички становится эмоциональным экспериментом, где искренность и эмпатия помогают обретать счастье.

Гимн эмпатии

Савва Савельев отмечает: «Этот спектакль — наш способ исследовать хрупкость и силу человеческих связей. Это громкий шёпот о том, как тепло одиночества может согреть целую комнату».

Музыкальная глубина

Саундтрек спектакля создан группой «Бомба-Октябрь». Василий Михайлов описывает альбом «Мой Милый Макабр», песни из которого вошли в постановку, как «авангардное путешествие по лабиринтам страхов и надежд».

Петушки — это не место, а состояние души, где каждое слово и каждая мелодия наполняют ожидание смыслом.

Режиссер
Савва Савельев
В ролях
Александр Горчилин
Александр Горчилин
Ирина Выборнова
Анастасия Лебедева
Софья Реснянская
Софья Реснянская
Сергей Муравьев

Расписание

21 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
18:00 от 4000 ₽ 20:00 от 4000 ₽
22 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
18:00 от 4000 ₽ 20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Петушки Петушки Петушки Петушки

