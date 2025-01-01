Спектакль Петсон и Финдус

Приглашаем вас в уютную деревню, где живет добродушный старик Петсон и его весёлые соседи — куры, которые вяжут носки и пьют кофе. Но настоящая магия в жизни Петсона начинается, когда он знакомится с Финдусом — энергичным полосатым котенком.
С появлением Финдуса спокойная жизнь Петсона превращается в череду весёлых и захватывающих событий. Ведь рядом с Финдусом невозможно сидеть на месте, когда вокруг столько всего интересного!
Вместе они станут лучшими друзьями и встретят Рождество, полное добрых чудес. Эта трогательная история напомнит нам, что волшебство прячется не только в окружающем мире, но и внутри каждого из нас.
Не упустите возможность прикоснуться к чудесам вместе с Петсоном и Финдусом!