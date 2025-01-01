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Петсон и Финдус
Киноафиша Петсон и Финдус

Спектакль Петсон и Финдус

6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Добрые приключения Петсона и Финдуса и рождественские чудеса

Добро пожаловать в деревню Петсона

Приглашаем вас в уютную деревню, где живет добродушный старик Петсон и его весёлые соседи — куры, которые вяжут носки и пьют кофе. Но настоящая магия в жизни Петсона начинается, когда он знакомится с Финдусом — энергичным полосатым котенком.

Мир полон приключений

С появлением Финдуса спокойная жизнь Петсона превращается в череду весёлых и захватывающих событий. Ведь рядом с Финдусом невозможно сидеть на месте, когда вокруг столько всего интересного!

Рождество и чудеса

Вместе они станут лучшими друзьями и встретят Рождество, полное добрых чудес. Эта трогательная история напомнит нам, что волшебство прячется не только в окружающем мире, но и внутри каждого из нас.

Не упустите возможность прикоснуться к чудесам вместе с Петсоном и Финдусом!

Режиссер
Василий Сазонов
В ролях
Сергей Жукович
Сергей Шелгунов
Александра Ладыгина
Ксения Мусатенко
Виталий Кононов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
12:00 от 550 ₽ 16:00 от 550 ₽

Фотографии

Петсон и Финдус Петсон и Финдус Петсон и Финдус Петсон и Финдус Петсон и Финдус Петсон и Финдус Петсон и Финдус Петсон и Финдус

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