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Петсон и Финдус. Охота на лис
Билеты от 1600₽
Киноафиша Петсон и Финдус. Охота на лис

Спектакль Петсон и Финдус. Охота на лис

Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Приключения Петсона и Финдуса: новый спектакль для всей семьи!

Спектакль «Петсон и Финдус» возвращается с новой увлекательной историей, которая понравится зрителям всех возрастов — от трех до ста лет! Это настоящее театральное приключение, полное юмора и неожиданных поворотов.

Что вас ждет?

Менее чем за час вы станете свидетелями захватывающего дня, наполненного приключениями. Петсон и Финдус собираются поймать лису, устраивают засаду, планируют фейерверк и даже превращаются в привидение!

Шпионская комедия с трогательным финалом

Спектакль сочетает в себе элементы шпионской истории и трогательной комедии. Финал с фейерверком и привидением подарит зрителям радостные эмоции, а не страх. В этом увлекательном приключении никто не пострадает, хотя лиса и охотник с ружьем и собакой обязательно появятся.

Почему стоит посетить?

Это идеальный спектакль для семейного просмотра, который сможет развлечь и объединить всех поколений. Не упустите возможность насладиться этой замечательной театральной постановкой, которая подарит вам незабываемые впечатления!

Режиссер
Елена Лабутина
В ролях
Дарья Логинова
Алексей Паничев
Артем Четвериков
Илья Соболев
Татьяна Каргаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
16:00 от 1600 ₽
3 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
12:00 от 1600 ₽ 14:00 от 1600 ₽
30 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
14:00 от 1600 ₽ 16:00 от 1600 ₽ 18:00 от 1600 ₽
31 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽ 13:00 от 1600 ₽

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