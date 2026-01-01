Спектакль Петсон и Финдус. Охота на лис

Оповещения от Киноафиши
Театр Даниила Миронова 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль для самых активных зрителей: Петсон и Финдус

В театре Даниила Миронова состоится детский иммерсивный спектакль по мотивам знаменитой истории о Петсоне и Финдусе. Маленькие зрители станут непосредственными участниками увлекательной истории, в которой герои пытаются спасти кур от голодной лисы и саму лису от недовольного соседа.

Участие детей в спектакле

Спектакль предлагает детям заниматься не только наблюдением, но и активным соучастием. Они смогут помочь в сооружении курицы, устроить фейерверк, а также ненадолго превратиться в привидений. Такой формат делает представление по-настоящему уникальным и позволяет глубже понять сюжет.

Ценности и уроки

Эта захватывающая и добрая история учит бережному отношению к природе и животным, а также демонстрирует важность дружбы и находчивости. Спектакль станет отличным выбором для семей с детьми, которые любят активное участие в театральных постановках и ценят уроки доброты и взаимопомощи.

Дополнительная информация

Длительность спектакля составляет 45 минут, а рекомендованный возраст для посетителей — от 5 лет. Не упустите возможность провести время с детьми за увлекательной и познавательной игрой на сцене!

Март
21 марта суббота
12:00
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
от 1000 ₽

