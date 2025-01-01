Иммерсивный спектакль для детей в Казани

Дорогие друзья! У нас для вас потрясающая новость: в Театре Даниила Миронова пройдет увлекательный детский спектакль «Петсон и Финдус. Именинный пирог». Это театральное приключение подарит вашим детям море радости и веселья!

Что вас ждет?

Увлекательное чаепитие с любимыми героями — Петсоном и Финдусом.

Интерактивное приготовление праздничного пирога.

Забавные истории и веселые игры.

Возможность помочь героям в их приключениях.

Теплая атмосфера настоящего домашнего праздника.

Особенности спектакля

Этот спектакль — это не просто наблюдение за сценой. Вы станете активными участниками праздника вместе с Финдусом и Петсоном! Погружение в историю обещает быть полным и увлекательным.

Информация для зрителей

Продолжительность: 1 час

1 час Возрастное ограничение: 0+

0+ Рекомендуемый возраст: от 3 до 8 лет

от 3 до 8 лет Важно знать: Количество мест ограничено, необходима предварительная запись.

Что включено в стоимость билета?

Участие в спектакле

Чаепитие с угощениями

Подарите своему ребенку незабываемый праздник в компании любимых героев! Бронируйте места заранее, количество участников ограничено.