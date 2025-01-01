Иммерсивный спектакль для детей в Казани
Дорогие друзья! У нас для вас потрясающая новость: в Театре Даниила Миронова пройдет увлекательный детский спектакль «Петсон и Финдус. Именинный пирог». Это театральное приключение подарит вашим детям море радости и веселья!
Что вас ждет?
- Увлекательное чаепитие с любимыми героями — Петсоном и Финдусом.
- Интерактивное приготовление праздничного пирога.
- Забавные истории и веселые игры.
- Возможность помочь героям в их приключениях.
- Теплая атмосфера настоящего домашнего праздника.
Особенности спектакля
Этот спектакль — это не просто наблюдение за сценой. Вы станете активными участниками праздника вместе с Финдусом и Петсоном! Погружение в историю обещает быть полным и увлекательным.
Информация для зрителей
- Продолжительность: 1 час
- Возрастное ограничение: 0+
- Рекомендуемый возраст: от 3 до 8 лет
- Важно знать: Количество мест ограничено, необходима предварительная запись.
Что включено в стоимость билета?
- Участие в спектакле
- Чаепитие с угощениями
Подарите своему ребенку незабываемый праздник в компании любимых героев! Бронируйте места заранее, количество участников ограничено.