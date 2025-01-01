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Петсон и Финдус. Именинный пирог
Киноафиша Петсон и Финдус. Именинный пирог

Спектакль Петсон и Финдус. Именинный пирог

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль для детей в Казани

Дорогие друзья! У нас для вас потрясающая новость: в Театре Даниила Миронова пройдет увлекательный детский спектакль «Петсон и Финдус. Именинный пирог». Это театральное приключение подарит вашим детям море радости и веселья!

Что вас ждет?

  • Увлекательное чаепитие с любимыми героями — Петсоном и Финдусом.
  • Интерактивное приготовление праздничного пирога.
  • Забавные истории и веселые игры.
  • Возможность помочь героям в их приключениях.
  • Теплая атмосфера настоящего домашнего праздника.

Особенности спектакля

Этот спектакль — это не просто наблюдение за сценой. Вы станете активными участниками праздника вместе с Финдусом и Петсоном! Погружение в историю обещает быть полным и увлекательным.

Информация для зрителей

  • Продолжительность: 1 час
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Рекомендуемый возраст: от 3 до 8 лет
  • Важно знать: Количество мест ограничено, необходима предварительная запись.

Что включено в стоимость билета?

  • Участие в спектакле
  • Чаепитие с угощениями

Подарите своему ребенку незабываемый праздник в компании любимых героев! Бронируйте места заранее, количество участников ограничено.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 27 июля
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
12:00 от 1000 ₽

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