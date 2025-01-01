Спектакль Петрушка в городе

Меню
Петрушка в городе
12+
Кукольный спектакль "Петрушка" в Новосибирском Театральном центре "Энергия"

Петрушка - загадочная фигура русской культуры. Это не просто весельчак в красном колпаке, а настоящий трикстер, высмеивающий человеческие пороки. Кто же он на самом деле? Герой или злодей? На эти вопросы ответит сам Петрушка в новом спектакле студентов Новосибирского государственного театрального института, который ставит под руководством Валерии Мордвиной.

Традиции и новизна

Спектакль представляет собой традиционную русскую площадную комедию с куклами, но в нем заиграют новые краски. Классические персонажи предстанут в необычных для себя образах, что сделает представление свежим и актуальным.

Театр Петрушки

Приглашаем вас в мир Театра Петрушки — это самый непредсказуемый и импровизационный театр балагана! Спектакль обещает стать ярким событием для всех любителей театрального искусства и кукольных историй.

Не упустите возможность увидеть это удивительное представление и погрузиться в атмосферу веселья и иронии, которую создаст команда студентов и их талантливый режиссер.

Октябрь
28 октября вторник
18:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 600 ₽

