Спектакль Петрушка в городе

Кукольный спектакль "Петрушка" в Новосибирском Театральном центре "Энергия"

Петрушка - загадочная фигура русской культуры. Это не просто весельчак в красном колпаке, а настоящий трикстер, высмеивающий человеческие пороки. Кто же он на самом деле? Герой или злодей? На эти вопросы ответит сам Петрушка в новом спектакле студентов Новосибирского государственного театрального института, который ставит под руководством Валерии Мордвиной.

Традиции и новизна

Спектакль представляет собой традиционную русскую площадную комедию с куклами, но в нем заиграют новые краски. Классические персонажи предстанут в необычных для себя образах, что сделает представление свежим и актуальным.

Театр Петрушки

Приглашаем вас в мир Театра Петрушки — это самый непредсказуемый и импровизационный театр балагана! Спектакль обещает стать ярким событием для всех любителей театрального искусства и кукольных историй.

Не упустите возможность увидеть это удивительное представление и погрузиться в атмосферу веселья и иронии, которую создаст команда студентов и их талантливый режиссер.