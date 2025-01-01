Одноактные балеты Стравинского в Мариинском театре

Петрушка

Продолжительность: 40 минут

Балет «Петрушка», поставленный для Дягилевского «Русского сезона» в 1911 году, стал знаковым произведением для всех его создателей. Для композитора Игоря Стравинского это был триумфальный, хотя и первый опыт реализации собственного замысла. История балаганного Петрушки, рассказанная через оркестровое сочинение, где рояль играет преобладающую роль, завораживает зрителей до сих пор.

Либреттист и художник Александр Бенуа создал мир, наполненный воспоминаниями о ярмарках Петербурга, а хореограф Михаил Фокин реализовал свои реформаторские идеи о выразительности движения. Вацлав Нижинский, исполнивший главную роль, стал символом успеха и, возможно, прообразом собственной судьбы.

Особенностью партитуры является отсутствие привычных мелодий, а смерть героя обозначена звуком брошенного на пол бубна. Эти элементы сделали «Петрушку» не только успешным спектаклем, но и символом смены балетных эпох.

Свадебка

Продолжительность: 20 минут

«Свадебка» — это хоровое сочинение, которое Стравинский создавал более десяти лет. Он стремился к созданию подлинного русского обряда, а не к стилизации. Хореография Брониславы Нижинской стала блестящим воплощением замыслов композитора.

Премьера «Свадебки» в 1923 году в Париже стала настоящим фурором, открыв миру талант Нижинской. В спектакле движение говорит само за себя, и ансамбль артистов передает драматизм судьбы героев старинной крестьянской свадьбы. Танец, лишенный пантомимы и бутафории, стал ярким примером авангардного искусства 1920-х, сохранив при этом русскую идентичность.

Весна священная

Продолжительность: 40 минут

Замысел «Весны священной» у Стравинского зародился во время работы над «Жар-птицей». Вдохновленный языческим обрядом, композитор вместе с Николаем Рерихом создал сценический план, который привел к созданию одного из самых известных балетов 20 века.

Премьера в 1913 году вызвала бурные эмоции, и хотя Стравинский не ожидал такого скандала, впоследствии «Весна священная» стала триумфом. Музыка, основанная на интуитивном восприятии, не имела четкой теоретической основы, что сделало её уникальной.

Первое концертное исполнение в 1914 году также стало большим успехом. «Весна священная» — это не просто балет, а важная веха в истории музыки и хореографии, переводящая зрителя в мир древних ритуалов и переживаний.