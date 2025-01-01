Спектакль Петрушка. Концертные танцы. Танцсцены

Одноактные балеты в Мариинском театре

«Петрушка» — балет Игоря Стравинского

Продолжительность: 40 минут

«Петрушка» — это шедевр, созданный для Дягилевского «Русского сезона» в 1911 году. Этот балет стал триумфом для всех его создателей. Игорь Стравинский, написавший музыку, впервые воплотил свой замысел на сцене, рассказывая историю балаганного Петрушки через оркестровое сочинение, в котором рояль занимает центральное место.

Либреттист и художник Александр Бенуа в этом произведении черпал вдохновение из детских воспоминаний о петербургских ярмарках. Хореограф Михаил Фокин реализовал свои реформаторские идеи, придавая движению выразительность и «говорящий» характер. Исполнитель главной партии Вацлав Нижинский завоевал не только любовь публики, но и оставил след в своей судьбе.

Партитура «Петрушки» отличается от традиционных балетных мелодий: смерть героя обозначена звуком брошенного на пол бубна, а трагедия одиночества передана на фоне ярмарочной толпы. Эти элементы не только обеспечили парижский успех, но и стали символом новой эпохи в балете.

«Концертные танцы» — балет на музыку Игоря Стравинского

Продолжительность: 25 минут

Изначально «Danses concertantes» не предназначались для балета. Однако после премьеры в 1942 году композитор Игорь Стравинский предложил хореографу Джорджу Баланчину создать хореографию на эту музыку. С тех пор это произведение обрело сценическую жизнь и множество танцевальных интерпретаций.

Хореограф Александр Сергеев описывает «Концертные танцы» как соперничество: «Соревнование солистов друг с другом, солистов с пятью парами, танцовщиков со сложным ритмом и соревнование меня с самим собой». Он стремился создать спектакль, где главными элементами были бы только музыка, энергия и хореография, но в процессе репетиций возникли и психологические моменты, отображающие взаимоотношения между участниками.

«Танцсцены» — премьера балета на музыку Игоря Стравинского

Подробности о премьере «Танцсцен» будут доступны позже. Следите за обновлениями!