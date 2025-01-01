Одноактные балеты в Мариинском театре

«Петрушка» — балет Игоря Стравинского

Продолжительность: 40 минут

Премьера «Петрушки» состоялась в 1911 году и стала знаковым событием в истории балета. Игорь Стравинский, композитор, впервые реализовавший собственный замысел, создал произведение, рассказывающее историю балаганного Петрушки. В этом балете рояль играет преобладающую роль, а мелодии, лишенные привычного блаженства, делают его уникальным.

Либреттист и художник Александр Бенуа черпал вдохновение из детских воспоминаний о ярмарках, а хореограф Михаил Фокин продемонстрировал свои реформаторские идеи о выразительности движения. В роли Петрушки блестяще выступил Вацлав Нижинский, который завоевал любовь публики и стал символом новой эпохи в балете.

Необычные звуковые эффекты, такие как звук брошенного на пол бубна, и тема одиночества на фоне ярмарочной толпы сделали «Петрушку» не только успешным спектаклем, но и важным шагом в развитии балетного искусства.

«Карнавал» — балет на музыку Роберта Шумана

Продолжительность: 30 минут

«Карнавал» — это яркая стилизация комедии дель арте, созданная в 1910 году хореографом Михаилом Фокиным и художником Львом Бакстом. Вдохновленный жизнью Роберта Шумана, Фокин создал спектакль, в котором двойственность души композитора отражается через образы Флорестана и Эсебиуса.

Каждый персонаж, от кокетливой Кьярины до неудачливого Пьеро, помогает создать атмосферу легкости и непринужденной игры. Свидетель первых представлений описывал «Карнаваль» как сочетание шутки и озорства с нежностью Коломбины.

Спектакль стал популярным благодаря выдающимся исполнителям, таким как Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский, а также благодаря тому, что его включили в программу «Русских сезонов» Сергея Дягилева. «Карнаваль» был возвращен в репертуар в 1962 году и обновлен в 2008 году Сергеем Вихаревым.

«Жар-птица» — балет Игоря Стравинского

Продолжительность: 50 минут

«Жар-птица» ознаменовала начало карьеры Игоря Стравинского. Этот балет стал его первым заказом и привлек внимание публики на парижской премьере. Стравинский был приглашен создать музыку для «Русских сезонов» Сергея Дягилева, что стало его счастливым билетом.

Хореограф Михаил Фокин и художники Головин и Бакст работали над созданием зрелищного спектакля, в котором русская сказка оживает через яркие образы и динамичные ритмы. В 1910 году «Жар-птица» покорила Париж, однако в России балет впервые был представлен лишь в 1921 году.

С тех пор «Жар-птица» стала классикой балета и вошла в репертуар Мариинского театра лишь в конце ХХ века, продолжая радовать зрителей своей волшебной атмосферой.