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Петрович & The Hot Rod Band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Петрович & The Hot Rod Band

Петрович & The Hot Rod Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Михаил Соколов: легенда губной гармоники

Михаил Петрович Соколов — первый и один из самых выдающихся исполнителей на губной гармонике в России, ставший настоящим флагманом отечественного блюза. Его карьера началась в первом составе культовой группы «Удачное Приобретение», и с тех пор он сыграл важнейшую роль в таких известных коллективах, как «Второе Дыхание», «Машина Времени», «Мистерия Буф», «Окно», «Старая Гвардия», а также создал собственные группы — «Stainless Blues Band», «Blues Hammer Band», «Bluesmakers».

Пионер блюза в России

В 90-х годах Михаил Соколов стал первым в России, кто сделал губную гармонику солирующим инструментом в блюзе. Его вклад в развитие жанра неоценим, и это подтверждается его победами на престижных международных конкурсах исполнителей на губной гармонике в Троссингеме (Германия), где он получил два диплома.

HOT ROD BAND: Шоу и блюзовые стандарты

С группой HOT ROD BAND Михаил продолжает творить и радовать поклонников блюза, создавая незабываемое музыкальное шоу, основанное на знаменитых блюзовых стандартах.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
26 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
31 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
28 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
26 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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