Петрович & The Hot Rod Band

Михаил Соколов: легенда губной гармоники

Михаил Петрович Соколов — первый и один из самых выдающихся исполнителей на губной гармонике в России, ставший настоящим флагманом отечественного блюза. Его карьера началась в первом составе культовой группы «Удачное Приобретение», и с тех пор он сыграл важнейшую роль в таких известных коллективах, как «Второе Дыхание», «Машина Времени», «Мистерия Буф», «Окно», «Старая Гвардия», а также создал собственные группы — «Stainless Blues Band», «Blues Hammer Band», «Bluesmakers».

Пионер блюза в России

В 90-х годах Михаил Соколов стал первым в России, кто сделал губную гармонику солирующим инструментом в блюзе. Его вклад в развитие жанра неоценим, и это подтверждается его победами на престижных международных конкурсах исполнителей на губной гармонике в Троссингеме (Германия), где он получил два диплома.

HOT ROD BAND: Шоу и блюзовые стандарты

С группой HOT ROD BAND Михаил продолжает творить и радовать поклонников блюза, создавая незабываемое музыкальное шоу, основанное на знаменитых блюзовых стандартах.