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Петр Востоков и Большой джазовый оркестр
Билеты от 2000₽
Киноафиша Петр Востоков и Большой джазовый оркестр

Петр Востоков и Большой джазовый оркестр

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Золотая эпоха джаза: спектакль от Большого джазового оркестра Петра Востокова

Приглашаем вас на уникальный концерт «Золотая эпоха джаза», который пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки и культуры!

О спектакле

Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова представит программу, в которой вы услышите классические джазовые произведения, ставшие знаковыми для «золотой эпохи». Вдохновленные неподражаемыми стилями таких мастеров, как Луи Армстронг и Дюк Эллингтон, музыканты перенесут вас в атмосферу веселья и беззаботности 20-х и 30-х годов XX века.

Интересные факты

  • Большой джазовый оркестр был основан более 15 лет назад и с тех пор стал одной из ведущих джазовых формаций в стране.
  • Петр Востоков, дирижер и композитор, известен своим уникальным стилем и мастерством исполнения.
  • Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не только концертная площадка, но и место, где проводятся мастер-классы и джем-сейшены.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Концерт состоится в ближайшую пятницу, дата, в уютном Джаз-клубе Игоря Бутмана. Билеты уже в продаже, не забудьте забронировать места заранее!

Ждем вас на концерте, который погрузит вас в мир джаза и подарит множество ярких эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Петр Востоков и Большой джазовый оркестр

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