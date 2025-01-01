Петр Востоков и Большой джазовый оркестр

Золотая эпоха джаза: спектакль от Большого джазового оркестра Петра Востокова

Приглашаем вас на уникальный концерт «Золотая эпоха джаза», который пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки и культуры!

О спектакле

Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова представит программу, в которой вы услышите классические джазовые произведения, ставшие знаковыми для «золотой эпохи». Вдохновленные неподражаемыми стилями таких мастеров, как Луи Армстронг и Дюк Эллингтон, музыканты перенесут вас в атмосферу веселья и беззаботности 20-х и 30-х годов XX века.

Интересные факты

Большой джазовый оркестр был основан более 15 лет назад и с тех пор стал одной из ведущих джазовых формаций в стране.

Петр Востоков, дирижер и композитор, известен своим уникальным стилем и мастерством исполнения.

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не только концертная площадка, но и место, где проводятся мастер-классы и джем-сейшены.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Концерт состоится в ближайшую пятницу, дата, в уютном Джаз-клубе Игоря Бутмана. Билеты уже в продаже, не забудьте забронировать места заранее!

Ждем вас на концерте, который погрузит вас в мир джаза и подарит множество ярких эмоций!