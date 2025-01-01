Петр Востоков и Большой джазовый оркестр

Приглашаем вас на уникальный концерт «Золотая эпоха джаза», который пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки и культуры!
Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова представит программу, в которой вы услышите классические джазовые произведения, ставшие знаковыми для «золотой эпохи». Вдохновленные неподражаемыми стилями таких мастеров, как Луи Армстронг и Дюк Эллингтон, музыканты перенесут вас в атмосферу веселья и беззаботности 20-х и 30-х годов XX века.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Концерт состоится в ближайшую пятницу, дата, в уютном Джаз-клубе Игоря Бутмана. Билеты уже в продаже, не забудьте забронировать места заранее!
Ждем вас на концерте, который погрузит вас в мир джаза и подарит множество ярких эмоций!