Спектакль Петр Термен и Надежда Бей Магнетизмы: бесконтактный перформанс

Петр Термен и Надежда Бей Магнетизмы: бесконтактный перформанс
18+
О спектакле

Перформанс в Центре Сергея Курёхина

Малый зал Центра современного искусства имени Сергея Курёхина приглашает зрителей на уникальный бесконтактный перформанс «Магнетизмы». Это зрелище погружает в мир звуковых и визуальных размышлений о магнетизме, исследуя образы притяжения и отталкивания.

Инструменты и технологии

В качестве основных источников звука и визуала выступят инновационные бесконтактные инструменты. Центральным элементом перформанса станет терменвокс, первый в истории бесконтактный музыкальный инструмент, изобретенный Львом Терменом в Санкт-Петербурге в 1919 году. Играя на терменвоксе, музыканты используют движения рук в воздухе, чтобы изменять параметры двух электромагнитных полей.

Дополняет аудиовизуальный ряд цифровой синтезатор FLUX, который управляется движениями небольших магнитов, позволяя варьировать высоту звука и тембровые характеристики.

Визуальные эффекты от Надежды Бей

Визуальную составляющую перформанса создаст художница Надежда Бей, использующая возможности живого VR‑рисования. С помощью специальных датчиков, она генерирует уникальные визуальные эффекты, синхронизированные с музыкой, добавляя интерактивный элемент к каждому выступлению.

Не упустите возможность посетить это необычное событие, сочетающее музыку и визуальное искусство в бесконтактной форме, созидающей новые образы и звуки!

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
