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Петр Погодаев
Киноафиша Петр Погодаев

Петр Погодаев

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Петр Погодаев: от Якутии до мирового кино

Петр Погодаев — молодой и талантливый музыкант из Якутии, который уже успел завоевать сердца поклонников благодаря исполнению песен Виктора Цоя и группы «Кино». Его интерпретация классических хитов привлекла внимание не только зрителей, но и профессионалов театра и кино.

Путь к успеху

Судьбоносным моментом для Петра стала песня «Звезда по имени Солнце». Именно она привела его в мир кино, когда режиссер Кирилл Серебренников услышал его голос на YouTube. Петр получил уникальную возможность исполнить все вокальные партии Виктора Цоя в фильме «Лето». Премьера картины на Каннском фестивале принесла ей Золотую пальмовую ветвь в номинации «лучший саундтрек», а также признание критиков.

Новые горизонты

Не останавливаясь на достигнутом, Петр продолжает развиваться как артист. Он выпустил сольный альбом и несколько успешных синглов, а также активно гастролирует по России с программой, в которую входят как его авторские песни, так и любимые хиты группы «Кино». Его концерты собирают полные залы, и каждый раз зрители погружаются в атмосферу ностальгии и музыкального вдохновения.

Следите за новостями о Петре Погодаеве и не упустите возможность увидеть его выступления — это настоящее событие для всех ценителей качественной музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 5 октября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
18:00 от 1000 ₽
Самара, 7 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1000 ₽
Казань, 8 октября
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 9 октября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1000 ₽

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