Петр Погодаев: от Якутии до мирового кино

Петр Погодаев — молодой и талантливый музыкант из Якутии, который уже успел завоевать сердца поклонников благодаря исполнению песен Виктора Цоя и группы «Кино». Его интерпретация классических хитов привлекла внимание не только зрителей, но и профессионалов театра и кино.

Путь к успеху

Судьбоносным моментом для Петра стала песня «Звезда по имени Солнце». Именно она привела его в мир кино, когда режиссер Кирилл Серебренников услышал его голос на YouTube. Петр получил уникальную возможность исполнить все вокальные партии Виктора Цоя в фильме «Лето». Премьера картины на Каннском фестивале принесла ей Золотую пальмовую ветвь в номинации «лучший саундтрек», а также признание критиков.

Новые горизонты

Не останавливаясь на достигнутом, Петр продолжает развиваться как артист. Он выпустил сольный альбом и несколько успешных синглов, а также активно гастролирует по России с программой, в которую входят как его авторские песни, так и любимые хиты группы «Кино». Его концерты собирают полные залы, и каждый раз зрители погружаются в атмосферу ностальгии и музыкального вдохновения.

Следите за новостями о Петре Погодаеве и не упустите возможность увидеть его выступления — это настоящее событие для всех ценителей качественной музыки!