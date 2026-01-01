Петр Погодаев. Концерт к дню рождения Виктора Цоя

Концерт трибьют Виктора Цоя и группы «Кино»

Петр Погодаев — молодой музыкант из Якутии, завоевавший популярность благодаря своим исполнениям песен Виктора Цоя и группы «Кино». Этот талантливый артист не только захватил сердца зрителей своим необычным исполнением, но и стал фигурой в мире кино.

От YouTube к большому экрану

Петр был замечен режиссером Кириллом Серебренниковым благодаря его исполнению «Звезды по имени Солнце» на платформе YouTube. Это привело к предложению исполнить все вокальные партии Виктора Цоя в фильме «Лето». Премьера на Каннском фестивале удостоилась Золотой пальмовой ветви в номинации «лучший саундтрек», что стало значимым достижением для молодого артиста.

Музыкальная карьера

Не ограничиваясь успешными киноработами, Петр Погодаев продолжает активную музыкальную карьеру. Он выпустил сольный альбом и ряд хитов, ставших любимыми у поклонников. Сейчас музыкант гастролирует по России с программой, в которую входят как его авторские песни, так и знаменитые хиты группы «Кино». Это делает его выступления особенно привлекательными для поклонников творчества Виктора Цоя.