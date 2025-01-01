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Петр Подгородецкий
Билеты от 1500₽
Киноафиша Петр Подгородецкий

Петр Подгородецкий

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Блюз-хулиган, талантливый клавишник и вокалист, эксцентричный артист

Заслуженный артист России, шоумен и музыкант, кавалер Ордена Почёта.

Личность мега-калибра
Пётр Подгородецкий — отвязный, разбитной блюз-хулиган! Он неоспоримо талантливый клавишник и вокалист, блестящий и эксцентричный артист.

Неизгладимый след в музыке
Его голос и лихая манера игры легко узнаваемы на записях «Машины времени» и «Воскресения».

Самая известная песня
«Вот, новый поворот» — самая известная песня Петра Подгородецкого, которая навсегда вошла в историю музыки.

Герой российского блюза и рока
Он готов добавить драйва и задора любому вечеру!

Для вас — только лучшее
Зажигательный и обаятельный Пётр Подгородецкий, хорошая музыка и отличное настроение!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
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