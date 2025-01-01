Петр Подгородецкий

Заслуженный артист России, шоумен и музыкант, кавалер Ордена Почёта.
Личность мега-калибра
Пётр Подгородецкий — отвязный, разбитной блюз-хулиган! Он неоспоримо талантливый клавишник и вокалист, блестящий и эксцентричный артист.
Неизгладимый след в музыке
Его голос и лихая манера игры легко узнаваемы на записях «Машины времени» и «Воскресения».
Самая известная песня
«Вот, новый поворот» — самая известная песня Петра Подгородецкого, которая навсегда вошла в историю музыки.
Герой российского блюза и рока
Он готов добавить драйва и задора любому вечеру!
Для вас — только лучшее
Зажигательный и обаятельный Пётр Подгородецкий, хорошая музыка и отличное настроение!