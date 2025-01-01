Петр Подгородецкий

Блюз-хулиган, талантливый клавишник и вокалист, эксцентричный артист

Заслуженный артист России, шоумен и музыкант, кавалер Ордена Почёта.

Личность мега-калибра

Пётр Подгородецкий — отвязный, разбитной блюз-хулиган! Он неоспоримо талантливый клавишник и вокалист, блестящий и эксцентричный артист.

Неизгладимый след в музыке

Его голос и лихая манера игры легко узнаваемы на записях «Машины времени» и «Воскресения».

Самая известная песня

«Вот, новый поворот» — самая известная песня Петра Подгородецкого, которая навсегда вошла в историю музыки.

Герой российского блюза и рока

Он готов добавить драйва и задора любому вечеру!

Для вас — только лучшее

Зажигательный и обаятельный Пётр Подгородецкий, хорошая музыка и отличное настроение!