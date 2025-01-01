Меню
Петр Подгородецкий
Билеты от 1500₽
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Зажигательная музыка от Петра Подгородецкого в Академ-джаз клубе

Пётр Иванович Подгородецкий — Заслуженный артист России, шоумен и музыкант, кавалер Ордена Почёта. Он является настоящей звездой российской музыки, отличающейся ярким характером и талантом. Подгородецкий — это не просто артист, а мега-калибр, отвязный и разбитной блюз-хулиган!

В его исполнении можно услышать искромётный блюз и рок, а его личный стиль выделяет его среди других музыкантов. Пётр Подгородецкий — безусловно талантливый клавишник и вокалист, чьи выступления всегда насыщены эмоциональной энергией. Его голос и яркая манера игры легко узнаваемы на записях известных групп «Машина времени» и «Воскресение».

Известные хиты

Одним из самых известных произведений Петра является «Вот, новый поворот», которая навсегда вошла в историю музыки. Этот трек не раз становился гимном вечеров в кругу друзей и склоняет слушателей к танцу. Герой российского блюза, он готов добавить драйва и задора любому мероприятию!

Не упустите шанс!

Специально для вас — зажигательный и обаятельный Пётр Подгородецкий. Готовьтесь к хорошей музыке и отличному настроению на предстоящем концерте. Убедитесь сами, как он исполняет свои лучшие хиты и завораживает публику!

Октябрь
Декабрь
Январь
19 октября воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽
4 декабря четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽
5 января понедельник
18:30
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽

