Петр Подгородецкий

Зажигательная музыка от Петра Подгородецкого в Академ-джаз клубе

Пётр Иванович Подгородецкий — Заслуженный артист России, шоумен и музыкант, кавалер Ордена Почёта. Он является настоящей звездой российской музыки, отличающейся ярким характером и талантом. Подгородецкий — это не просто артист, а мега-калибр, отвязный и разбитной блюз-хулиган!

В его исполнении можно услышать искромётный блюз и рок, а его личный стиль выделяет его среди других музыкантов. Пётр Подгородецкий — безусловно талантливый клавишник и вокалист, чьи выступления всегда насыщены эмоциональной энергией. Его голос и яркая манера игры легко узнаваемы на записях известных групп «Машина времени» и «Воскресение».

Известные хиты

Одним из самых известных произведений Петра является «Вот, новый поворот», которая навсегда вошла в историю музыки. Этот трек не раз становился гимном вечеров в кругу друзей и склоняет слушателей к танцу. Герой российского блюза, он готов добавить драйва и задора любому мероприятию!

Не упустите шанс!

Специально для вас — зажигательный и обаятельный Пётр Подгородецкий. Готовьтесь к хорошей музыке и отличному настроению на предстоящем концерте. Убедитесь сами, как он исполняет свои лучшие хиты и завораживает публику!