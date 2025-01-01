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Пётр Подгородецкий
Киноафиша Пётр Подгородецкий

Пётр Подгородецкий

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Клубный концерт Петра Подгородецкого

Не упустите возможность посетить уникальный клубный концерт легендарного советского рок-музыканта Петра Подгородецкого. Этот выдающийся клавишник прославленных групп «Машина времени» и «Воскресение» готов порадовать своих поклонников незабываемыми композициями и атмосферой живого исполнения.

Зачем идти на концерт?

Петр Подгородецкий — это не просто музыкант, а живая легенда российской рок-сцены. Его творчество охватывает множество стилей и жанров, а песни наполнены глубоким смыслом и мелодией, которая затрагивает сердца слушателей. Это отличный шанс окунуться в атмосферу рок-музыки 70-х и 80-х годов, когда душа музыки была на первом месте.

Интересные факты

  • Петр Подгородецкий был участником создания таких хитов, как «Кострома не гори» и «Город золотой».
  • Он является обладателем множества музыкальных наград и признания как в России, так и за ее пределами.
  • Концерты Петра всегда сопровождаются живым общением с публикой, что делает их особенно запоминающимися.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
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19:30 от 2000 ₽

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