Пётр Подгородецкий

Клубный концерт Петра Подгородецкого

Не упустите возможность посетить уникальный клубный концерт легендарного советского рок-музыканта Петра Подгородецкого. Этот выдающийся клавишник прославленных групп «Машина времени» и «Воскресение» готов порадовать своих поклонников незабываемыми композициями и атмосферой живого исполнения.

Зачем идти на концерт?

Петр Подгородецкий — это не просто музыкант, а живая легенда российской рок-сцены. Его творчество охватывает множество стилей и жанров, а песни наполнены глубоким смыслом и мелодией, которая затрагивает сердца слушателей. Это отличный шанс окунуться в атмосферу рок-музыки 70-х и 80-х годов, когда душа музыки была на первом месте.

Интересные факты

Петр Подгородецкий был участником создания таких хитов, как «Кострома не гори» и «Город золотой».

Он является обладателем множества музыкальных наград и признания как в России, так и за ее пределами.

Концерты Петра всегда сопровождаются живым общением с публикой, что делает их особенно запоминающимися.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте!