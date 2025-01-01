Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пётр Подгородецкий
Билеты от 2000₽
Киноафиша Пётр Подгородецкий

Пётр Подгородецкий

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт Петра Подгородецкого: Не пропустите!

Приглашаем вас на уникальный клубный концерт Петра Подгородецкого, который состоится в ближайшую субботу. Этот легендарный советский рок-музыкант и клавишник таких культовых групп, как «Машина времени» и «Воскресение», подарит зрителям незабываемые моменты.

О музыканте

Пётр Подгородецкий – не только выдающийся музыкант, но и автор многих известных хитов, которые стали классикой российской рок-музыки. Его творчество охватывает широкий спектр эмоций и тем, от любви до социальных проблем. Песни Подгородецкого до сих пор находят отклик в сердцах поклонников.

Что вас ждет на концерте

На концерте прозвучат как старые, так и новые композиции. Пётр обещает удивить зрителей своими музыкальными экспериментами и уникальными аранжировками. Атмосфера будет насыщенной, а зрители смогут насладиться живым звуком и взаимодействием с артистом.

Где и когда

Концерт пройдет в уютном клубе в центре города. Начало в 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой ожидания.

Билеты

Билеты уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
10 сентября в 21:30 Standup Café
от 500 ₽
Ананасовая проверка Леши Соловьева
18+
Юмор
Ананасовая проверка Леши Соловьева
21 августа в 21:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Стендап на крыше Депо
18+
Юмор
Стендап на крыше Депо
8 августа в 21:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше