Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пётр Подгородецкий
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пётр Подгородецкий

Пётр Подгородецкий

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пётр Подгородецкий и группа «БамБей» на одной сцене

Пётр Подгородецкий — блестящий шоумен и талантливый музыкант, известный как клавишник и вокалист группы «Машина времени» и «Воскресенье». Его уникальный голос и энергичная манера исполнения легко узнаваемы среди поклонников. Артист утверждает: «Свобода необходима для творчества и для того, чтобы раскрыться по-новому». И он доказывает это на практике, выступая с новыми идеями и музыкальными экспериментами.

Новый состав и свежий взгляд

На этот раз Пётр Подгородецкий представит зрителям обновлённый состав — группу «БамБей». Эти великолепные музыканты не только поддержат исполнение известных хитов, но и привнесут свежие нотки в классические произведения. Зрители смогут насладиться как любимыми песнями из репертуара «Машины времени», так и новыми композициями, которые завоевали сердца слушателей.

Блюз, импровизация и уникальный стиль

Несмотря на изменения в музыкальной среде, блюз остаётся неизменным спутником творчества Подгородецкого. Его бунтарская импровизация и фирменный голос с хрипотцой создают неповторимую атмосферу на концертах. Пётр всегда свободен в выборе музыкальных стилей и единомышленников на сцене, что делает каждое выступление уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением Петра Подгородецкого и группы «БамБей». Это будет вечер, полный энергии, эмоций и, конечно же, великолепной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Мария Гусева & Александр Мозгунов / Вечер легендарных хитов зарубежной эстрады
16+
Эстрада
Мария Гусева & Александр Мозгунов / Вечер легендарных хитов зарубежной эстрады
28 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
12+
Arte Musicum | Мировые Рок-хиты
5 сентября в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 1000 ₽
Дмитрий Шишкин (фортепиано). Шуберт. Метнер. Рахманинов
6+
Классическая музыка
Дмитрий Шишкин (фортепиано). Шуберт. Метнер. Рахманинов
8 августа в 20:00 Особняк Прове
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше