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Петр Подгородецкий и «Бамбей»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Петр Подгородецкий и «Бамбей»

Петр Подгородецкий и «Бамбей»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Легенда российской рок-сцены

Пётр Иванович Подгородецкий — заслуженный артист России, Кавалер Ордена Почета. Легендарный музыкант, талантливый композитор и певец, неоднократно признавался лучшим клавишником Советского Союза и России.

Творческий путь и достижения

Профессионально заниматься музыкой Пётр начал с 6 лет. В 1976 году он закончил музыкальное училище при Московской консерватории, а в 1973 году был приглашен в камерный хор при Московской консерватории, с которым в 1975 году занял первое место на престижном международном музыкальном конкурсе в итальянском городе Ареццо.

Работа с известными коллективами

С 1979 года Пётр работал в многочисленных музыкальных коллективах, таких как «Воскресение», синтез-труппа Игоря Гранова, группа «Зеркало» Владимира Мигули, «Високосное лето», а также в составе коллектива Иосифа Кобзона. Но настоящую известность ему принесло сотрудничество с культовой группой «Машина Времени», в которой он играл с 1979 по 1982 год и с 1990 по 2000 год.

Сольная карьера и гастроли

С 2000 года Пётр Подгородецкий занялся сольной карьерой и продолжает успешно выступать и гастролировать как со своими песнями, так и с блюзовой классикой. Его выступления, полные энергии и драйва, не оставляют равнодушными зрителей как в России, так и за рубежом.

Музыкальное наследие и влияние

За время работы в «Машине Времени» Пётр стал соавтором многих песен и принял участие в создании 8 альбомов группы. Его композиции, такие как Поворот — визитная карточка коллектива, стали настоящими хитами.

Без ограничений: блюз, баллады, рок-н-ролл

Пётр Подгородецкий не имеет никаких музыкальных ограничений: он органичен как в блюзе, так и в размеренных балладах и рок-н-ролле. Его харизматичная личность, эксцентричный стиль игры и вокала легко узнаваемы на записях «Машины Времени» и «Воскресения».

Многогранный артист

Помимо музыки, Пётр — успешный композитор, поэт, шоумен, теле- и радиоведущий, писатель, актёр. Его остроумие и манера игры сделали его одной из самых ярких фигур на российской рок-сцене.

Энергия и драйв

Пётр Подгородецкий — это не только талантливый клавишник и вокалист, но и блестящий шоумен, который гарантирует зрителям яркое шоу, полное драйва и эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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