Петр Налич
Билеты от 3500₽
Петр Налич

Петр Налич

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Клубный концерт Петра Налича в джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — клубный концерт знаменитого артиста, участника «Евровидения», Петра Налича! Это мероприятие состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге и обещает стать незабываемым.

О Пете Налича

Петя Налич — не только талантливый певец и композитор, но и настоящий мастер стилистических экспериментом, который умеет стирать границы между жанрами и языками. Его музыка объединяет элементы джаза, попа и даже фолка, что делает каждое его выступление уникальным.

Почему стоит посетить концерт

Атмосфера джаз-клуба Игоря Бутмана обеспечит близость артиста к зрителям и создаст незабываемую атмосферу. Здесь вы сможете насладиться не только знакомыми хитами, но и новыми композициями, которые Петр приготовил для своих поклонников.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и получить заряд позитива от таланта Петра Налича!

Купить билет на концерт

Расписание

31 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 3500 ₽

Фотографии

Фотографии

