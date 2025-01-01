Меню
Петр Налич
Билеты от 2500₽
Киноафиша Петр Налич

Петр Налич

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Петром Наличем в клубе «16 Тонн»

Сочетание балканских мотивов, русского романса и казачьей песни — это то, что делает выступления Петра Налича поистине уникальными. Артист давно завоевал статус одного из самых неординарных исполнителей на нашей сцене, и его концерты продолжают удивлять и радовать слушателей.

В клубе «16 Тонн» музыкальный коллектив Петра представит новую программу, насыщенную разнообразными эмоциями. Здесь найдется место не только трогательным лирическим композициям, но и зажигательным песням, которые, безусловно, поднимут настроение.

Петру Наличу удается с лёгкостью соединять различные музыкальные стили, и на это стоит обратить внимание зрителям. Его концерты — это не просто выступления, а целые музыкальные путешествия, где каждый сможет найти что-то близкое сердцу.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу настоящего музыкального творчества!

Расписание

12 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2500 ₽

Петр Налич Петр Налич Петр Налич Петр Налич Петр Налич Петр Налич Петр Налич Петр Налич

