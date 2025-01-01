Петр Налич

Концерт Петра Налича в клубе Jagger

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное путешествие, которое обещает оставить незабываемые впечатления! В программе концерта вас ждет разнообразие песен: весёлые и грустные, ритмичные и плавные. Каждый меломан найдет что-то на свой вкус!

Специальный номер из спектакля

Особое внимание уделим некоторым номерам из музыкального спектакля «Ванька, Пташечка и Тельняшечка», созданного по стихам известного поэта Юлия Кима. Этот спектакль уже успел завоевать симпатии зрителей, сочетая в себе живую музыку и яркие постановочные решения.

От лирики до рок-н-ролла

Приготовьтесь к незабываемой прогулке по творчеству Петра Налича! Вы сможете проследить его путь от лирических баллад до зажигательного рок-н-ролла, а также насладиться как старыми, так и новыми хитами. Не пропустите шанс увидеть и услышать этого талантливого артиста в его лучшем проявлении!

Не упустите возможность открыть для себя новые грани музыкального творчества Петра Налича. Мы ждем вас!