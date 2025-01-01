Меню
Петр Налич
Киноафиша Петр Налич

Петр Налич

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Петра Налича в клубе Jagger

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное путешествие, которое обещает оставить незабываемые впечатления! В программе концерта вас ждет разнообразие песен: весёлые и грустные, ритмичные и плавные. Каждый меломан найдет что-то на свой вкус!

Специальный номер из спектакля

Особое внимание уделим некоторым номерам из музыкального спектакля «Ванька, Пташечка и Тельняшечка», созданного по стихам известного поэта Юлия Кима. Этот спектакль уже успел завоевать симпатии зрителей, сочетая в себе живую музыку и яркие постановочные решения.

От лирики до рок-н-ролла

Приготовьтесь к незабываемой прогулке по творчеству Петра Налича! Вы сможете проследить его путь от лирических баллад до зажигательного рок-н-ролла, а также насладиться как старыми, так и новыми хитами. Не пропустите шанс увидеть и услышать этого талантливого артиста в его лучшем проявлении!

Не упустите возможность открыть для себя новые грани музыкального творчества Петра Налича. Мы ждем вас!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 11 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 2000 ₽

