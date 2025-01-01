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Петр Налич
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Петр Налич

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Петра Налича в Новосибирске

Пётр Налич и его талантливые музыканты приглашают вас на незабываемый сольный концерт! Это уникальное событие состоится в ближайшие дни и обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат песни разных лет, охватывающие весь спектр эмоций. Зрителей ждут как задумчивые и мелодичные композиции, так и ритмичные танцевальные треки. Среди исполненных произведений будут и знакомые хиты, и новые песни с свежего альбома «Ванька, Пташечка и Тельняшечка!».

Музыкальный бэнд

Концерт будет сопровождаться игрой большого музыкального бэнда, что добавит динамики и насыщенности звучанию. Каждый музыкант привнесет что-то особенное, создавая уникальную атмосферу, которая непременно порадует зрителей.

Не пропустите!

Приходите и насладитесь живым исполнением под руководством Петра Налича. Это будет вечер, наполненный музыкой, эмоциями и незабываемыми моментами. До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 сентября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
20:00 от 1500 ₽
Нижний Новгород, 27 ноября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Петр Налич Петр Налич Петр Налич Петр Налич Петр Налич Петр Налич Петр Налич Петр Налич

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