Петр Налич. Концерт на крыше

Концерт Петра Налича на крыше "Депо Три вокзала"

Дорогие друзья! 20 июля у вас есть уникальная возможность стать частью незабываемого концерта Петра Налича на открытой крыше "Депо Три вокзала". Представьте себе теплый летний вечер, шелест листвы и звуки музыки, наполняющие воздух.

Программа вечера

В этот вечер вы сможете насладиться любимыми хитами исполнителя. В программе звучат такие песни, как "Стерте сердце", "Еду далеко", "Дача" и "Яджнавалки". Погружаясь в атмосферу праздника, вы также услышите ритмичные "Золотая рыбка", "Гитар", "Крылья" и "Балтийские матросы". Все танцуют, радуются и подпевают!

Уникальное место проведения

Концерт пройдет на крыше "Депо Три вокзала" — уникальном пространстве, которое когда-то было 2-м троллейбусным парком, построенным в 1911 году по проекту инженера Михаила Поливанова. Сегодня это место преобразовано и готово принять зрителей в современном формате.

Ограниченное количество мест

Обратите внимание, что количество мест строго ограничено из-за вместимости крыши. Не упустите свою возможность насладиться живой музыкой в волшебной атмосфере!

Ждем вас на концерте! До встречи!