Петр Налич. Концерт на корабле
Билеты от 3200₽
Петр Налич. Концерт на корабле

Петр Налич. Концерт на корабле

12+
Возраст 12+
Билеты от 3200₽

О концерте/спектакле

Концерт Петра Налича на Москва-реке

Друзья! Мы с радостью анонсируем концерт Петра Налича, который вновь пройдет на романтичном корабле, плавающем по тихим водам Москва-реки. Солнце, свежий ветер и живописные окрестности создадут незабываемую атмосферу.

Когда и где?

Концерт состоится 24 августа. Сбор гостей начнется в 17:00, а отправление корабля — ровно в 18:00. Не пропустите возможность насладиться вечерним круизом и живым исполнением!

Что вас ждет?

На концерте прозвучат самые прекрасные песни из репертуара Петра Налича. Хотя стоит отметить, что в его творчестве каждая песня обладает своей уникальной красотой. Погружение в мир музыки на фоне вечерней реки — это действительно особенный опыт.

Интересные факты о концерте!

Петру Наличу уже известна популярность среди зрителей: его творческий путь включает множество ярких выступлений и участие в различных музыкальных проектах. Убедитесь, что вы не пропустите этот шанс увидеть его вживую!

Присоединяйтесь к нам на этом увлекательном мероприятии, и пусть музыка Петра Налича станет ярким акцентом вашего летнего вечера!

Расписание

24 августа
Причал «Захарково» Москва, пр. Досфлота
17:00 от 3200 ₽

