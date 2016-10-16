Меню
Пётр Налич. Большой осенний концерт
16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Необыкновенный концерт Петра Налича в Москве

Все ценители творчества Петра Налича, приготовьтесь к уникальному событию! Музыканты подготовили для вас программу, полную редко исполняемых песен.

Программа концерта

В репертуаре звучат композиции как с первого альбома «Радость простых мелодий», такие как «Галя» и «Black Oak», так и трэки с последних работ, включая «Сампо», «Аэроплан» и Morra.

Звучание и атмосфера

Как всегда на выступлениях Налича, можно ожидать синтеза точного академического подхода и свободных балканских мотивов. Это создаст неповторимую атмосферу, где каждый зритель сможет найти что-то близкое и знакомое.

Погружение в музыку

На концерте вы сможете не только подпевать и танцевать, но и просто наслаждаться музыкой. Подготовьтесь к эмоциям, которые подарит этот особенный концерт!

Помощь с билетами
Октябрь
16 октября четверг
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
Фотографии

