Пётр Налич. Большой осенний концерт

Необыкновенный концерт Петра Налича в Москве

Все ценители творчества Петра Налича, приготовьтесь к уникальному событию! Музыканты подготовили для вас программу, полную редко исполняемых песен.

Программа концерта

В репертуаре звучат композиции как с первого альбома «Радость простых мелодий», такие как «Галя» и «Black Oak», так и трэки с последних работ, включая «Сампо», «Аэроплан» и Morra.

Звучание и атмосфера

Как всегда на выступлениях Налича, можно ожидать синтеза точного академического подхода и свободных балканских мотивов. Это создаст неповторимую атмосферу, где каждый зритель сможет найти что-то близкое и знакомое.

Погружение в музыку

На концерте вы сможете не только подпевать и танцевать, но и просто наслаждаться музыкой. Подготовьтесь к эмоциям, которые подарит этот особенный концерт!