Пётр I
Постановка
Малый театр России 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по роману Мережковского в Малом театре

Малый театр приглашает зрителей на спектакль по роману Д.С. Мережковского «Антихрист. Пётр и Алексей», который представляет собой захватывающую сценическую версию в двух частях. В этом произведении переплетаются драматургия и музыка, что создаёт уникальную атмосферу на сцене.

В постановке используются фрагменты пьесы Ф.Н. Горенштейна «Детоубийца», что придаёт спектаклю особую глубину и многослойность. События разворачиваются в исторических декорациях Санкт-Петербурга и Неаполя, охватывающих годы 1717-1718.

Музыкальное сопровождение

Спектакль сопровождается музыкой Альфреда Шнитке, что добавляет эмоциональную насыщенность и подчеркивает настроение сценических событий. Композитор известен своими уникальными композициями, которые гармонично переплетаются с драматургией.

Для ценителей исторической драмы

Этот спектакль станет настоящим открытием для любителей исторических драм и музыкальных постановок. Уникальное сочетание литературной классики и современного сценического искусства гарантирует зрителю незабываемые впечатления.

