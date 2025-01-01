Спектакль о любви и верности

Что такое любовь? Существует ли верность в современном мире? Могут ли люди прожить долгую и счастливую супружескую жизнь? Эти вопросы волнуют каждого из нас, и повседневные примеры не всегда помогают найти на них ответы.

В поисках ответов героиня спектакля Маша обращается к истории Святых Петра и Февронии — пары, жившей 800 лет назад. Их любовь стала символом вечности и верности, и именно на эту тему сфокусирован наш спектакль.

Путь к пониманию любви

На территории театра любовь Петра и Февронии рассматривается как путь. Это не просто романтическая история, а процесс становления, обретения и усилия. Спектакль показывает, как шаг за шагом создается настоящая Семья (с большой буквы), ценность которой сложно уместить в слова.

Целевая аудитория

Этот спектакль прежде всего для подростков. Наша команда стремится вести честный разговор с молодыми людьми, ведь именно в этом возрасте так важно сформировать ориентиры, на которые человек сможет опираться в будущем.

Интересные факты

Святые Петр и Феврония считаются покровителями семьи и брака. Их история вдохновила не только зрителей, но и многих художников, писателей и композиторов на создание произведений, посвященных верности и любви. Спектакль «Петр и Феврония» предлагает новое осмысление этих вечных тем.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир любви, верности и семейных ценностей!