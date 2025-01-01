Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Петр и Феврония
Киноафиша Петр и Феврония

Спектакль Петр и Феврония

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о любви и верности

Что такое любовь? Существует ли верность в современном мире? Могут ли люди прожить долгую и счастливую супружескую жизнь? Эти вопросы волнуют каждого из нас, и повседневные примеры не всегда помогают найти на них ответы.

В поисках ответов героиня спектакля Маша обращается к истории Святых Петра и Февронии — пары, жившей 800 лет назад. Их любовь стала символом вечности и верности, и именно на эту тему сфокусирован наш спектакль.

Путь к пониманию любви

На территории театра любовь Петра и Февронии рассматривается как путь. Это не просто романтическая история, а процесс становления, обретения и усилия. Спектакль показывает, как шаг за шагом создается настоящая Семья (с большой буквы), ценность которой сложно уместить в слова.

Целевая аудитория

Этот спектакль прежде всего для подростков. Наша команда стремится вести честный разговор с молодыми людьми, ведь именно в этом возрасте так важно сформировать ориентиры, на которые человек сможет опираться в будущем.

Интересные факты

Святые Петр и Феврония считаются покровителями семьи и брака. Их история вдохновила не только зрителей, но и многих художников, писателей и композиторов на создание произведений, посвященных верности и любви. Спектакль «Петр и Феврония» предлагает новое осмысление этих вечных тем.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир любви, верности и семейных ценностей!

Режиссер
Стефания Гараева-Жученко
В ролях
Алина Белоусова
Иван Шарый
Мария Рочева
Михаил Веркевич

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
3 октября в 16:30 Михайловский театр
Билеты
Золушка
6+
Детский
Золушка
30 августа в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Ищу мужа
12+
Комедия
Ищу мужа
28 августа в 19:00 Выборгский ДК
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше