Что такое любовь? Существует ли верность в современном мире? Могут ли люди прожить долгую и счастливую супружескую жизнь? Эти вопросы волнуют многих, и, порой, повседневные примеры не дают на них ясных ответов.

В поисках ответов на эти важные вопросы, героиня спектакля Маша обращается к истории Святых Петра и Февронии — пары, которая прожила 800 лет назад и сумела запечатлеть свою любовь в вечности. Их история становится основой для размышлений о современных отношениях.

Любовь как путь

На сцене театра любовь Петра и Февронии рассматривается как путь. Это не просто эмоция, а процесс становления, обретения и усилия. Спектакль показывает, как шаг за шагом создается Семья (с большой буквы) — ценность, которую сложно уместить в слова.

Диалог с молодежью

Этот спектакль прежде всего ориентирован на подростков. Наша команда стремится вести честный разговор именно с молодыми людьми, ведь в этом возрасте так важно сформировать ориентиры, на которые человек сможет опираться в будущем.

Приходите на спектакль, чтобы узнать больше о любви, верности и семейных ценностях — возможно, вы найдете ответы на волнующие вас вопросы.