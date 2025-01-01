Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Петр и Алексей
Киноафиша Петр и Алексей

Спектакль Петр и Алексей

Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Петр и Алексей»: Конфликт отца и сына 

Театр «На Литейном» представляет инсценировку романа Дмитрия Мережковского, написанного в 1904 году. Это произведение известно под двумя названиями: «Антихрист» и «Петр и Алексей». Режиссер Сергей Морозов сосредоточил внимание на второй части, представляя зрителям сложные отношения между Петром Первым и его сыном Алексеем.

Отец и сын: две стороны одной медали

Спектакль поднимает вопросы о том, кто они — гармоничные половинки единого целого или же противоположные полюсы непримиримого конфликта? Петр Первый, царь и кардинальный реформатор, и Алексей, сын, который стремится к более плавным переменам, сталкиваются с нравственными дилеммами. Их взаимоотношения исследуют не только политические интриги начала XVIII века, но и глубокие вопросы ответственности перед собой, Богом и близкими.

Герои и их внутренние конфликты

Центральная тема спектакля — внутренний конфликт между Правителем и Отцом (Петр Первый), Наследником поневоле и Сыном (Алексей), а также Женщиной, любимой и любящей (Ефросинья), и преданными Соратниками (Кикин, Фомин, Толстой, Разумовский). Каждый из этих персонажей вносит свою лепту в сложную картину отношений и политических игр.

Музыка и поэзия в спектакле

Спектакль обещает быть необычайно насыщенным благодаря сочетанию аутентичных инструментов и современных музыкальных ритмов. Важным элементом композиции станет звучание поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник», что добавит дополнительный контекст и глубину к историческим событиям трехсотлетней давности.

Приглашаем зрителей на это увлекательное театральное путешествие, где каждый найдет для себя важные и актуальные вопросы о жизни, любви и ответственности.

Режиссер
Сергей Морозов
В ролях
Игорь Ключников
Вадим Бочанов
Максим Зауторов
Александр Майоров
Игорь Милетский

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Петр и Алексей Петр и Алексей

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
13 августа в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Ромео и Джульетта
16+
Драма
Ромео и Джульетта
12 августа в 19:00 Мастерская
от 1500 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
25 августа в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше