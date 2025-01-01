Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Петр Евдокимов и Захар Рубцов. Проверочный концерт
Билеты от 500₽
Киноафиша Петр Евдокимов и Захар Рубцов. Проверочный концерт

Петр Евдокимов и Захар Рубцов. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте

Проверка материала от Пети Евдкомикова и Захара Рубцова 

14 декабря на сцене театра зрителей ждёт необычайное событие: выступление Пети Евдокомикова и Захара Рубцова, известных комиков, которые завоевали сердца миллионов зрителей через популярные телепроекты.

Петя Евдокомиков

Петя — участник открытого микрофона на ТНТ и Comedy Баттл. Его умение подмечать повседневные абсурды и деликатно шутить об актуальных темах делает каждое его выступление поистине незабываемым. Он рассказывает о жизни так, что зрители смеются до слёз, а его бескомпромиссные наблюдения заставляют задуматься над привычными вещами.

Захар Рубцов

Захар — не только участник, но и победитель проекта «Стендап рулетка» на ТНТ. Его харизма и оригинальный подход к комедии увлекают аудиторию с первых секунд. В своем выступлении он умело сочетает остроумные шутки и личные истории, делающие его максимально близким и понятным зрителям.

Что ждать от спектакля?

В этот вечер вас ждёт яркое сочетание юмора, искренности и неожиданностей. Комики не боятся затрагивать острые темы, предлагая зрителям взглянуть на старые проблемы под новым углом. Это будет возможность не только посмеяться, но и получить новые эмоции.

Не упустите шанс насладиться вечерним шоу, полным мистики, сарказма и непредсказуемости. Подберите свой лучший наряд и приходите за порцией хорошего настроения!

Купить билет на концерт Петр Евдокимов и Захар Рубцов. Проверочный концерт

Помощь с билетами
Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 500 ₽

В ближайшие дни

Женский юмор комиков с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор комиков с ТВ
17 января в 18:30 Hidden Bar
от 1800 ₽
Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром
6+
Джаз
Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром
4 января в 19:00 Большой зал Консерватории
от 1800 ₽
Настоящий артист
12+
Юмор Эстрада
Настоящий артист
3 января в 20:00 Кремлевский дворец
от 1700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше