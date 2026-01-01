Пётр Дранга и бэнд

Концерт "Вектор" от Петра Дранги в петербургском джаз-клубе Бутмана

Пётр Дранга — заслуженный артист Российской Федерации, аккордеонист и композитор, приглашает вас на концертную программу "Вектор". Это мероприятие направлено на популяризацию этнического звучания в современной музыкальной интерпретации, где традиционные мотивы органично сочетаются с современными музыкальными средствами.

Музыкальный коллектив Петра Дранги был основан в 2002 году. За время своего существования он зарекомендовал себя на лучших сценах Москвы и других городов России. В составе ансамбля работают талантливые музыканты, такие как:

Александр Махнев — клавишник и аранжировщик, автор музыки группы Assai Music Band и художественный руководитель оркестра Artfonix.

Михаил Истратов — барабанщик и продюсер, который collaborates with various artists и принимает активное участие в симфонических оркестрах.

Даша Шорр — виртуозная бас-гитаристка и композитор, лауреат множества международных конкурсов.

Программа "Вектор" включает в себя неоклассические авторские произведения, а также блоки популярных музыкальных стилей из России, Латинской Америки, Франции и Аргентины. Каждый элемент программы позволяет слушателям исследовать и открывать для себя различные музыкальные традиции. Экспрессивное звучание и вариации помогут глубже понять собственный внутренний мир зрителей.

Это уникальная возможность увидеть, как традиционная музыка вписывается в современный контекст и расширяет границы восприятия. Не пропустите это замечательное событие!