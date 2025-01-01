Спектакль для детей о непростом военном детстве

В основе новой театральной постановки лежит произведение Виктора Конецкого «Петька, Джек и мальчишки», рассказывающее о непростом военном детстве. Главный герой, Петька, приезжает вместе с матерью из блокадного Ленинграда в маленький азиатский городок. Мать, когда-то молодая и красивая, теперь выглядит седой и слабой, что лишь усиливает страдания мальчика.

Сложности детства

Петька страдает от недоедания — у него судороги, часто кружится голова. Его мучают воспоминания о голоде и холоде блокадного Ленинграда, а также травли со стороны шайки местных мальчишек. Но всё меняется, когда в его жизни появляется здоровенный пёс Джек, который становится его защитником и лучшим другом.

Нелёгкий выбор

Вместе с Джеком Петька обретает желание жить, но вскоре им предстоит расстаться. Мальчику предстоит сделать нелёгкий выбор — отправить Джека на фронт, чтобы тот мог выносить раненых с поля боя. Эта трогательная история о дружбе и настоящем мужестве затрагивает сердца зрителей.

Формат и специфика постановки

Постановка адресована школьникам начальных и средних классов и представляет собой синтетический жанр, который соединяет элементы художественного чтения и театра. Важное место отводится СЛОВУ, а в спектакле используются теневой театр, планшетные куклы, видеопроекции и музыкальное сопровождение.

Формат литературно-театральной композиции камерный, заполняемость зрительного зала — от 30 до 50 зрителей. После представления у зрителей будет возможность пообщаться с актерами, рассмотреть профессиональных кукол и узнать о сценическом пространстве. Мобильность постановки позволяет артистам демонстрировать её в школах, библиотеках и домах культуры города и области.