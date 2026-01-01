Спектакль Петербургский независимый театр Vertumn

Космос поэзии Иосифа Бродского в спектакле театра Vertumn

Спектакль театра Vertumn, вдохновленный творчеством одного из самых ярких и интеллектуальных поэтов XX века Иосифа Бродского, раскрывает многогранность его поэзии. Актеры соединяют художественные и документальные тексты, создавая единое полотно мысли, которое увлекает зрителей в мир Бродского.

Творческий замысел

В спектакле используются документальные свидетельства эпохи, выдержки из интервью и письма, что позволяет глубже понять образ Поэта. Эта особая форма представления помогает зрителям увидеть различные грани его личности и творчества.

Музыкальное сопровождение

Неотъемлемой частью спектакля становится специально написанная музыка, которая наполняет каждую сцену. Live-исполнение охватывает разнообразные жанры: от джазовых импровизаций, столь близких Бродскому, до би-бопа, неоклассицизма, хип-хопа и регги. Это создает разнообразие и динамику, погружая зрителя в атмосферу современного музыкального пространства.

География гастролей

Спектакль уже был с успехом представлен в различных городах, включая Москву, где его показывали в театре «Модерн», и Санкт-Петербург в театре Эстрады. Кроме того, его увидели зрители в филармониях Великого Новгорода, Сочи, Иваново, Нижнего Тагила, Казани, Тольятти и Самары, а также в драматических театрах Архангельска, Перми, Волгограда, Брянска, Ростова-на-Дону и Краснодара, и в центрах современного искусства Кирова и Екатеринбурга.