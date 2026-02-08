Главная мотовыставка года: IMIS 2026 в Санкт-Петербурге

Почувствуйте истинный дух свободы на главной мотовыставке года — IMIS! В этом сезоне событие пройдет в легендарном пространстве Севкабель Порт, расположенном на берегу Финского залива. Городская промышленная атмосфера, множество единиц мототехники и самые ожидаемые новинки от ведущих брендов создадут уникальную атмосферу единомыслия и незабываемых эмоций.

Место проведения - Севкабель Порт

Севкабель Порт — это современная площадка, где ежегодно проходит более 600 событий, включая образовательные программы, спектакли, концерты и фестивали. Это одна из самых активных событийных площадок в России!

Что будет на выставке?

Выставка IMIS — это не просто демонстрация новинок. Это встреча единомышленников, возможность испытать новинки индустрии и найти идеальный байк. На выставке представлено множество типов мотоциклов, включая:

Тяжелые круизеры — мощь и комфорт для дальних поездок.

Городские каферейсеры — легкость, стиль и маневренность.

Спортивные мотоциклы — скоростные машины с гоночным характером.

Кроссовые и эндуро — техника для покорения бездорожья.

Квадроциклы, багги и вездеходы — для активного отдыха и работы.

Посетители смогут ознакомиться с новинками в мире мотоциклов и квадроциклов, а также получить актуальную информацию о последних технологиях и тенденциях.

Экипировка и аксессуары

На выставке можно будет найти:

Экипировку, аксессуары и атрибутику

Комплектующие, масла и смазочные материалы

Тюнинг и дополнительное оборудование

Сувениры и подарки

Мото саммит

Не забудьте о международной конференции «Мотосаммит», которая популяризирует мотодвижение и поддерживает проекты в сфере мототуризма и мотоспорта. Этот форум проходит только в Санкт-Петербурге и уже 17 лет привлекает внимание вовлеченных в мотокультуру.

Кастом мотоциклы

Кастомайзинг — это процесс создания уникальных мотоциклов. На выставке можно увидеть работы известных кастом-ателье, таких как Fitil DMC и Steel Arts, которые представляют авторские машины, существующие в единственном экземпляре.

Выставка квадроциклов

Квадроциклы (ATV и UTV) идеально подходят для покорения сложных маршрутов. На выставке будет представлен широкий ассортимент моделей, особенностей их мощности и маневренности, а также информации о лучших практиках эксплуатации.

Экстрим-шоу "Эволюция"

IMIS — это масштабный фестиваль мотокультуры, и его ключевая часть — авторское экстрим-шоу «Эволюция», которое неизменно вызывает интерес у всех участников и зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого мотоциклетного праздника!